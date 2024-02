“Estar aquí representándonos a nosotros mismos es bien grande”: el conmovedor mensaje de Isel Rodríguez previo a los Goya

“ Es un honor enorme estar aquí. Gracias Glorimar [Marrero] por hacer esta película, porque si no, no estaríamos aquí. No siempre los puertorriqueños tenemos la oportunidad de representarnos a nosotros mismos en eventos como este. Ahora mismo nos privan de representarnos, así que estar aquí representándonos a nosotros mismos es bien grande ”, expresó Rodríguez, visiblemente conmovida y con un taco en la garganta.

“Para mí Noelía y el cuerpo de Noelía era el cuerpo de la isla colonizada. Ese cáncer eran esos efectos de la colonización que, aunque a veces no se ven desde afuera, a veces no son tan aparentes, están debajo del agua, como están ahí. Ven un paraíso, ven una isla maravillosa, pero no saben muy bien los efectos que han causado en la psiquis de los puertorriqueños ni en el suelo puertorriqueño. Así que tener esta historia y que la vean en todos los lugares que la han visto ha sido para mí, increíble, porque no piensa que uno es de una islita chiquita y nadie sabe quién tú eres y nadie sabe lo que pasa y poderlo hablar y que otra gente se interese, para mí ha sido lo más increíble y lo más grandioso”, concluyó.