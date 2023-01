La modelo y exreina de belleza puertorriqueña Estefanía Natalia Soto Torres dice que visualiza el 2023 “como un signo de pregunta”. Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, la Miss Universe Puerto Rico 2020 aprendió a vivir un día a la vez, sin perder de vista sus más grandes anhelos como ser actriz, por ejemplo.

En la búsqueda de lograr cada meta establecida en su lista de deseos personales, la egresada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPR-RP), donde obtuvo un bachillerato en Lenguas Extranjeras con concentración en Francés, se ha encontrado con aliados, guías y maestros. Entre ellos, el actor boricua Modesto Lacén.

“Comencé en el mundo de la actuación, diría yo, hace como un año y medio. La primera clase que tomé me la dio Modesto Lacén, que es excelente actor y maestro. Él fue lo suficientemente atrevido para decir que sí y darme unas clases privadas. Estuve tomando seis clases con él y luego decidí oficializar un poco más la preparación en una escuela de actuación en California”, cuenta Soto Torres en entrevista exclusiva con El Nuevo Día.

El pasado mes de febrero -en pleno proceso de formación actoral- quien se dispone a cursar su segundo año de estudios recibe la invitación para audicionar para un papel en la segunda temporada de la serie de Fox “Fantasy Island”, protagonizada por su compatriota Roselyn Sánchez. Al igual que para cada proyecto que llega a sus manos, según cuenta, la también periodista de 30 años se preparó como si fuera la única oportunidad que tendría en la vida.

La integrante del “Top 10″ en Miss Universe 2020 detalla que, aunque ha realizado otras audiciones, la de “Fantasy Island” es su favorita. De igual manera, precisa, que le tomó toda una tarde completar y enviar la prueba.

“Yo hice esa audición estando en el presente, y es algo que, precisamente, me resalta el director al momento de hacer la grabación. Me respondieron al otro día, rápido: ‘Nos encanta, pero queremos que hagas otra audición para otro personaje en este mismo episodio’”, exterioriza quien finalmente le dio vida a “Camila”.

“Camila”, abunda Soto Torres, es la fantasía de otro de los personajes que aparecerá en esta temporada cuyo estrenó está pautado para el 2 de enero de 2023. Se trata de una joven de 30 años nacida en Europa, por lo que el contexto donde se graba y ocurre la interacción de la mujer “jovial, encantadora y relajada” se desarrolla en este continente.

¿Existe alguna relación entre “Camila” y Estefanía?, pregunta este medio.

“De entrada, la personalidad de ser un poco relajada y encantadora. Me considero una mujer encantadora, así que te diría que sí, que hay algo ahí. En ese lado fue un poco fácil relacionarme con ella, pero también tiene otros aspectos por los que nunca he pasado, ahí entra el proceso de imaginación y crear la historia”, responde la beldad.

En la segunda temporada de “Fantasy Island”, la comunicadora tuvo la oportunidad de compartir la última escena con Sánchez, a quien ve como una inspiración. Asimismo, relata, pudieron dialogar fuera del rodaje y compartir experiencias.

“Fue magnífico e interesante tener ese espacio con ella ‘off camera’ para hablar de nuestras vidas y de su proceso. Ella es una figura que me inspira muchísimo, como sabemos, también fue reina de belleza y luego ha logrado muchísimas cosas en la industria de la producción de televisión y cine. Muy contenta de haber coincidido con ella, me trató súper bien, me dio muchísimos consejos, así que agradecida por esa experiencia”, expresa la cagueña.

Soto Torres adelantó que, además de su debut en la televisión como actriz, hay otros proyectos sobre la mesa relacionados a la actuación con los que podría sorprender en el nuevo año.

Al otro lado de Miss Universe Puerto Rico

El 30 de septiembre de 2021, cuando entregó el título de la mujer más bella de la isla a Michelle Marie Colón Ramírez, de Loíza, Soto Torres no tenía ni la más mínima idea de todas las oportunidades que la esperaban. En solo un año, fungió como productora y periodista en el programa “Cuarto Poder” de Wapa Televisión, asumió el rol de supervisora de desarrollo en la franquicia local y la nombraron embajadora de Women Economic Forum Caribbean.

Vivir la experiencia del certamen local desde otra perspectiva ha sido “nostálgico”, cataloga. Sin embargo, es una función que desempeña con entusiasmo y agradecimiento al poder compartir su experiencia con las herederas de la corona.

“Es una bendición, una responsabilidad que abrazo con muchísima humildad y con muchísimo respeto porque entiendo por dónde están pasando las reinas, en este caso Ashley Ann Cariño Barreto. Cada vez que le voy a dar un consejo, que la voy a guiar, que voy a servir de mentora, trato de siempre visualizarme cuando yo estuve ahí, en esos zapatos. Es muy complejo pasar por los certámenes de belleza, no todo el mundo entiende lo que hay detrás y para mí es un honor tener esa perspectiva y compartirla no solo con ella como mentora, sino como portavoz de lo que son los certámenes de belleza y la evolución bajo la cual han estado pasando durante los últimos años”, establece.

Quien también se estrenó como animadora durante la pasada celebración de Miss Universe Puerto Rico, aprovechó para resaltar el desempeño de Cariño Barreto, a pesar del corto período de tiempo de preparación. Aunque restan menos de dos semanas para que la fajardeña parta hacia New Orleans donde tendrá lugar la 71 edición de Miss Universe, Soto Robles asegura que “aún hay espacio para mejorar”.

“Ha sido un desempeño admirable. Hemos contado con la disposición de Ashley, la energía, la intención, sobre todo, para mejorar. Así que, (Ashley) contentísima, siempre abierta, siempre dispuesta y como una esponja recogiendo todo el conocimiento que tanto yo como todo el equipo de la franquicia y talleristas le ofrecen”, dice.

Estefanía Soto comenzó a tomar clases en Puerto Rico con Modesto Lacén y luego siguió estudios en Estados Unidos. tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

Nominación al Emmy

Desde el pasado mes de agosto, la periodista no forma parte de la producción “Cuarto Poder”, de Wapa Televisión, liderada por el licenciado y analista Jay Fonseca por conflicto de horarios con los compromisos de la competencia local. De igual modo, Soto Torres se muestra orgullosa porque con su primer reportaje para el espacio del Canal 4, titulado “El mundo en silencio”, recibió una nominación para los Premios Emmy de la National Academy of Television Arts and Sciences Suncoast Chapter.

Su rol como periodista investigativa la ayudó a crecer y a identificar el camino que desea tomar en la vida. Para ello, está más que preparada.

“A veces uno llega con sueños y te imaginas muchas cosas dentro de lo que uno quiere hacer. Pero, en otras ocasiones, vienen cosas que jamás en la vida te imaginas. En mi caso, yo no me imaginaba ninguna de estas oportunidades. Yo sabía dónde estaba parada, sabía la exposición (que tenía), sabía que cosas buenas iban a llegar, pero fueron muchas cosas buenas. Ahora que estoy viviendo todo lo que he vivido, sí me puedo imaginar muchas cosas más”, puntualiza.