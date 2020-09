Caribbean Cinemas dio a conocer hoy, viernes, la lista de 16 localidades que retomarán operaciones durante las próximas dos semanas a partir del 17 de septiembre.

La nueva orden ejecutiva firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que entrará en vigor mañana, sábado, permite la reapertura de los cines, aunque con una limitación del 25 por ciento de su capacidad.

Según la portavoz Mayra Ramírez, los cines que abrirán el próximo jueves son el del centro comercial Montehiedra, Plaza Carolina, Plaza del Caribe en Ponce y Plaza Las Américas.

Mientras, los cines en San Patricio Plaza, Fine Arts en el Popular Center en Hato Rey, Plaza del Sol en Bayamón, Las Catalinas Mall en Caguas, Barceloneta, Western Plaza en Mayagüez, Plaza Guaynabo, Aguadilla, Santa Isabel, Hatillo, Fajardo y San Germán reabrirán paulatinamente.

Ramírez añadió en la comunicación escrita que el 24 de septiembre anunciarán los cines y las las fechas de apertura de las localidades restantes.

Mientras, la empresa reveló que algunos de los largometrajes que estarán disponibles para la reapertura de los cines incluyen Greenland, Unhinged, Tenet, BTS: Break The Silence, y una repetición del evento My Hero Academia. Mientras, en octubre estrenarán las películas The War with Grandpa y The New Mutants.