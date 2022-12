El Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College estrenó un documental sobre la vida del artista, activista y plenero Tito Matos.

Héctor “Tito” Matos falleció el 18 de enero de 2022. El integrante del grupo musical “Viento de Agua” dejó un gran legado en la música puertorriqueña que transformó la música de la plena. Tito trabajó con artistas como Eddie Palmieri, Lucecita Benítez, Gloria Estefan y Ricky Martín.

Además de ser un gran artista y músico, Tito Matos se desempeñó como gestor cultural y fue una figura importante en el rescate de la Escuela Pedro Goyco en Santurce (Taller Comunidad La Goyco), la cual se ha convertido en un espacio comunitario en la Calle Loíza. Aportando desde el espacio cultural, Tito Matos fue un gran luchador que formó parte de importantes causas sociales.

El documental titulado “Tito Matos ¡Ahora Sí!: antes y después de la plena” es el segundo episodio de la serie televisiva “Puerto Rican Voices: Living Under Austerity” que se transmite por el canal CUNY-TV en Nueva York. Bajo una nueva producción ejecutiva de Yarimar Bonilla (Aftershocks of Disaster, 2019), Juan C. Dávila (Simulacros de Liberación, 2021) y Ángel Antonio Ruiz, la serie consiste de cinco documentales investigativos dirigidos por directores puertorriqueños que exploran las temáticas del colonialismo y la austeridad.

El episodio de Tito Matos es dirigido por la cineasta Noelia Quintero Herencia. Utilizando material de archivo y entrevistando a pleneros que acompañaron a Tito Matos a través de su vida, Quintero Herencia rescata para la memoria cinematográfica el legado de Tito Matos y sus contribuciones a la transformación de la plena tanto como música autóctona y movimiento diaspórico. El documental también se enfoca en el activismo cultural de Tito Matos.

El documental puede verse gratis a través de la plataforma Youtube en el canal del “Center for Puerto Rican Studies-Centro”.

Aquí se comparte el enlace: https://youtu.be/2mf8C6f9GSY