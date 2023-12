A pesar de que el filme “Hollywood Deal” es completamente en inglés, sería justo describirla como una película puertorriqueña debido a que fue creada, producida y grabada en la isla. De hecho, esta es la cuarta producción cinematográfica en inglés que es producida por la empresa Eminence Corporation, dirigida por los hermanos Miguel e Irmgard Pagán, nacidos y criados en Puerto Rico.

Este drama de acción y suspenso, protagonizada por Zack Peladeau (“Attraction to Paris” y “Drama Drama”) y Thanee Harrison (“Killer Ambition” y “Tales of a Fifth Grade Robin Hood”) tendrá su premier el jueves, 7 de diciembre de 2023, en los cines de Caribbean Cinemas de Plaza Las Américas, donde se exhibirá por las próximas semanas.

“Estamos muy contentos de poder estrenar esta película, ya que han sido varios años de mucho trabajo. La comenzamos durante la pandemia y fue un proyecto cuesta arriba que por fin podrá ser vista por el público”, explicó Miguel Pagán, director ejecutivo y creador de la historia en la que se basa “Hollywood Deal”. “Esta es una película que está bien cuidada, tiene buenos efectos especiales y que tiene un presupuesto millonario. Que no es nada fácil de hacer en estos tiempos”.

PUBLICIDAD

La película, dirigida por el puertorriqueño Jorge Antares, narra la historia de un policía (Peladeau) que investiga el asesinato de una mujer que trabaja dentro de la industria de cine de Hollywood, pero cuyos hallazgos se complicarán debido a la violencia y a la corrupción rampante que existe en el mundo de la distribución de películas. Además de los actores principales, completan el elenco Álida Arizmendi y Juan de Vega, entre otros, incluyendo el propio director de la película.

“La historia surge de dos eventos de la vida real, que no tienen que ver entre ellas, y que fueron alteradas para propósitos de la narrativa de ficción. El libreto, trabajado por Collins Watts y Albert Rodríguez, está lleno de acción, trabas y sorpresas, que mantendrán la atención de la audiencia”, detalló Pagán al describir la película que tiene una duración de dos horas con veinte minutos y que fue grabada en parajes de Caguas, Hato Rey, el Viejo San Juan y en Hollywood, California. En total, en esta producción cinematográfica trabajaron cerca de 300 puertorriqueños.

"Hollywood Deal" fue producida por los puertorriqueños Miguel e Irmgard Pagán. (Suministrada)

Cuarta película

Esta es la cuarta película que produce la empresa Eminence Corporation desde 2011, cuando trabajaron con “Last Will”, protagonizada por un elenco de primera que incluyó a Tatum O’Neal (”Paper Moon” por el que ganó un Oscar), Tom Berenger (”Platoon”) y James Brolin (”Traffic”). La historia fue basada también en un evento de la vida real muy cercano a la vida de ambos hermanos.

De hecho, tanto Miguel e Irmgard Pagán son abogados, por lo que se han dedicado a las leyes prácticamente toda su carrera. Sin embargo, desde jóvenes ambos se interesaron por la actuación, llegando a estudiar arte dramático. Además de eso, Irmgard estudió producción de cine, antes de completar su grado de Juris Doctor.

PUBLICIDAD

“Hace como 15 años atrás ella me dijo un día ‘¿por qué no escribes esta historia para ver si alguna televisora de Estados Unidos la quieren transmitir?’ Yo le contesté que lo único que yo sabía escribir eran alegatos para el tribunal”, explicó entre risas Pagán, quien estudió en la Universidad de Puerto Rico. “Sin embargo, le hice caso y me sentaba los domingos a escribir poco a poco, hasta que completé la historia, la cual luego se convirtió en nuestra primera película. Después de eso, nos entusiasmó mucho la industria del cine, al punto que en medio de la primera filmación se me ocurrió la idea para otra película y me encerraba en un ‘trailer’ a escribir”.

Según el productor ejecutivo, fue así como nació la idea de la segunda película “Dark Power”, de 2013, protagonizada por Sean Patrick Flanery (’Powder”), Kristanna Loken (“Terminator 3: Rise of the Machines”) y Chris Carmack (“Nashville”). En 2021 estrenaron su tercera producción, llamada “Attraction to Paris”, que contó con las actuaciones estelares de Dina De Laurentiis (“U-571″), Tara Reid (”American Pie”) y Christopher Atkins (“The Blue Lagoon”). Todas estas películas fueron filmadas en parte en Puerto Rico, a la vez que sus derechos fueron adquiridos en un sinnúmero de mercados internacionales, como Canadá, Japón, Inglaterra, Francia, Brasil, Rusia y hasta Palestina, entre muchos otros.

La película de acción y suspenso, "Hollywood Deal", es protagonizada por Zach Peladeau, a la derecha. (Suministrada)

Cuestión de idiomas

A pesar de que consideran que todas sus películas son puertorriqueñas, ninguna es en español por una razón principal: para que el filme sea rentable. “Las películas que se hacen habladas en español tienen un problema enorme de distribución. Nosotros hemos hecho negocio en distintos mercados y hemos visto como las producciones locales en español no se venden en el exterior”, detalló Irmgard Pagán, productora de “Hollywood Deal”. “Uno de los detalles más importantes que se buscan al vender una película es que el lugar donde se hizo la película tenga una promoción turística y una promoción económica internacional”.

PUBLICIDAD

La mayoría de las producciones de Eminence Corporation han tenido el apoyo del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo los incentivos que se le brinda a la industria del cine y a varias de las películas o series que aquí se graban. Sin embargo, a pesar de que el incentivo fue aprobado para “Hollywood Deal”, todavía no han recibido el reembolso correspondiente. Según los productores, no son los únicos que les ha ocurrido esto y aseguran que esto es algo es muy peligroso para Puerto Rico como destino fílmico.

A pesar de estos traspies, los productores no se desaniman y ya están en medio de la preproducción de su quinta película, la cual se llamará “One”. Hace muy poco se terminó de escribir el libreto y actualmente están en el proceso de seleccionar los lugares donde se filmará, así como haciendo el ‘casting’ de los actores. Si no ocurre ningún evento especial que trastoque el itinerario, esta película deberá estar lista en el verano de 2024.