Puerto Rico sigue presentándose como terreno fértil para producciones de cine local e internacional. Prueba de ello es el primer proyecto cinematográfico del canal de televisión de origen estadounidense Lifetime, propiedad de A+E Networks, que se hizo posible gracias al Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica, del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y que, a su vez, marca el regreso de la actriz Dayanara Torres a un largometraje.

Esta producción cinematográfica, titulada “Padres” y grabada en español, se realiza completamente en Puerto Rico por la compañía local Jurutungo Films para Lifetime Latin America.

El elenco de la película “Padres” está compuesto por figuras destacadas a nivel local e internacional. Después de una década, este proyecto trae a la actuación a la exMiss Universe 1993, Dayanara Torres, quien fue la protagonista de la película “200 Cartas”, junto al dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, en el 2013.

“No puedo creer que han pasado 10 años desde ‘200 Cartas’ que no solo fue una maravillosa experiencia, pero también una hermosa carta de amor a nuestro Puerto Rico. Fue un proyecto inolvidable y memorable. Claro que con el tiempo uno madura, pero creo que son las experiencias y situaciones vividas que aportan a tu carácter. Por alguna razón me ha tocado vivir momentos fuertes, ya sea en lo personal como con la salud, de los que siempre me levanto, aprendo y los considero ‘gold in my pocket’. Son mis experiencias, mis vivencias de las que me nutro al actuar”, destacó Torres.

PUBLICIDAD

Para la también presentadora de televisión, esta oportunidad es doblemente emocionante: además de tratarse de un rol que enaltece a la comunidad latina, es una producción de un canal que le evoca recuerdos con su madre, Luz Delgado.

“La actuación siempre ha sido una de mis más grandes pasiones y aunque sí he sido muy selectiva durante los años, aceptando solo proyectos que me llenan, que nos enaltecen como latinos y que muestran nuestras culturas en la mejor luz, este proyecto expone exactamente eso. ¡No sabes la emoción que siento de poder trabajar en esta producción! La cadena Lifetime ha sido el canal predilecto en mi casa y mi familia. Mi mamá y yo siempre pegadas al TV, siempre historias interesantes, diferentes y ‘uplifting’. Imagínate mi emoción cuando me dijeron que crearon Lifetime Latinoamérica, en español”, sostuvo en declaraciones enviadas en exclusiva a El Nuevo Día.

Según supo este diario, durante un mes se estará llevando a cabo la filmación, que comenzó el pasado 21 de octubre, en pueblos como San Juan, Bayamón, Guaynabo, Caguas y Cidra, hecho que destaca Torres como importante.

“Que este proyecto sea hecho aquí, en casa, ha sido una bendición. Poder mostrar a nuestro país de esta manera es increíble. La exposición para nosotros no tiene precio. De veras que es un gran honor poder ser parte de una producción que muestra historias con nuestra cultura, nuestro calor humano, en el más hermoso escenario”, manifestó la ex reina de belleza.

Con esta alianza, se anticipa que este será el primero de otros proyectos para la isla, pues se prevé la realización de una serie dramática, que se podría estar filmado el año que viene en Puerto Rico, así como la producción de varios largometrajes.

PUBLICIDAD

En “Padres”, Torres da vida a Virginia, a quien describió como “una mujer fuerte y decidida, una madre enamorada de sus hijas, su marido, su familia. Con fuertes visiones y opiniones sobre la mujer y sus derechos. Uña y carne de su hermano David, por el que daría todo por ver feliz y realizado”.

Para el productor ejecutivo, Rafael Abudo Massó, quien el pasado año le adelantó a El Nuevo Día sobre este proyecto que viene trabajando, “Padres”, significa un gran logro, además de representar una gran oportunidad para Puerto Rico al ser el punto de atracción para los 64 millones de hogares suscriptores de Lifetime Latinoamérica y luego en diversas plataformas por internet.

“Es una oportunidad única para asegurar el crecimiento del cine en Puerto Rico de la mano de gigantes internacionales de la industria. El proyecto contempla crear más de 200 empleos en la industria cinematográfica del cine puertorriqueño, logrando posicionarse en un destino importante para esta industria con un crecimiento vertiginoso en los últimos años”, señaló Abudo Massó.

Lifetime se ha destacado por enfocarse en el público femenino con programación de estilo de vida, telerrealidad, series y películas originales. Hasta donde se sabe, “Padres” abordará la temática de una pareja del mismo sexo que desea convertirse en progenitores de una criatura y los desafíos que se enfrentan, en los que se tocarán aspectos relacionados con la concepción, la gestación, la muerte y la crianza.

También trae por primera vez a la isla a los actores venezolanos Rodolfo Salas, quien ha cobrado mayor popularidad al protagonizar la serie colombiana “Perfil Falso” de Netflix, y Luciano D’Alessandro, conocido por su participación en producciones como “Mi Gorda Bella”, “La ley del corazón’ y “Enfermeras”. Asimismo, contará con la participación estelar de la actriz venezolana Mimí Lazo.

PUBLICIDAD

La actriz puertorriqueña destacó que el elenco terminó encantado con la isla. “Son profesionales de principio a fin, aparte de que terminaron enamorados de mi país. Siempre planeando y explorando la isla en su tiempo libre”, confesó la beldad.

Del talento local, Marcos Carlos Cintrón, Carola García y Alexandra Malagón forman parte del elenco principal, y como elenco secundario incluye a Amanda Kairuz, Angela Mari, Jorge Antares, Amanda Méndez, Luis Omar O’Farril, Lexamarie Matos, Fabián González, Elena y Ana Isabel Zamot.

El proyecto será anunciado oficialmente a los medios del país hoy lunes, 6 de noviembre, por lo que se espera la visita a la isla del presidente y gerente general de A+E Networks Latin America, Eduardo “Eddy” Ruiz. Se perfila que la película estará lista para estreno en las salas de Cine de Caribbean Cinemas a través de toda la isla en abril del 2024 y simultáneamente en toda Latinoamérica, para luego presentarse a través del canal de Lifetime.

¿Qué es lo próximo para Dayanara?

Torres, quien ha sido muy vocal en cuanto a la importancia de ser una madre presente en la vida de sus hijos Cristian y Ryan, resaltó que ahora que están graduados de sus estudios universitarios y haciendo sus vidas, está más abierta a las nuevas oportunidades laborales.

De hecho, adelantó que grabará una película en Filipinas, donde llegó a grabar nueve filmes para cine y televisión en los años 90.

“Tengo una película más en Filipinas. Estamos en negociaciones desde el año pasado y me llena de mucha ilusión porque es un país que adoro y llevo en mi corazón. Luego de mi primera película, ‘Linda Sara’ aquí en Puerto Rico en el 94, mis próximas 9 películas, tres para el cine y seis para la televisión, fueron en Filipinas. Fue mi gran escuela. Sería un gran ‘comeback’ y no puedo estar más feliz”, resaltó la animadora.