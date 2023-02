Desde el lanzamiento de la primera película puertorriqueña “Un drama en Puerto Rico”, en el 1912, hasta el presente, el cine boricua se ha destacado con filmes como “Maruja”, “Ayer amargo”, “Dios los cría”, “La guagua aérea” y “Las camelias”. Asimismo, producciones como “Talento de barrio” y “Los domirriqueños”, que han batido récords a nivel nacional, son una muestra de la oferta de calidad que ofrece el talento local.

En esa línea, el actor estadounidense Robert Amaya, quien se encuentra en Puerto Rico para promocionar la comedia familiar producida en la isla, “Barrote Films”, aprovechó para enaltecer el talento boricua. Quien se ha destacado como parte del reparto de los filmes “Caurageous”, “Mom’s Night Out” y “War Room” comparó a la industria local con la “Cuna del Cine Americano”.

“Te puedo decir que los profesionales que se encuentran aquí (en Puerto Rico) haciendo las películas en Puerto Rico, están al nivel de los que están en Hollywood”, mencionó el intérprete de “Gregory” en la cinta de Prophesy Productions que estrenará este jueves 23 de febrero. “Fue mi primera película en español y, aunque yo hablo español, me crié en los Estados Unidos y me casé con una americana. Yo estoy hablando inglés constantemente, pero, compañeros como Osvaldo Friger me ayudaron mucho cuando tenía alguna duda o no sabía decir las líneas correctamente. Julio Román, el director, fue increíble”, agregó.

La filmación de “Barrote Films” duró 20 días entre los años 2012 al 2019 por la búsqueda e identificación de financiamiento. Hoy, el actor, que cuenta con 13 años de trayectoria en la industria cinematográfica, agradeció haber estado en la isla y poder ayudar durante uno de los períodos más difíciles en su historia.

“Fue un tiempo, primero, para empezar a conocer lo bella que es la isla. Cuando estuvimos aquí haciendo la película, en medio de la producción, empezaron los terremotos. Entonces, me junté con Osvaldo Friger y fuimos a Ponce, llevamos pañales y ayudamos en todo lo que pudimos. A pesar de ser un momento duro, también fue especial ver a la humanidad y a la gente juntándose para ayudar”, exteriorizó Amaya, quien, según dijo, quedó “enamorado de la comida y de la gente”.

“Barrote Fils”, adelantó al actor, presentará la historia de un grupo de confinados que se lanzan a hacer una película de forma clandestina con los recursos que tienen en la cárcel. Motivados –de manera inicial- por la posibilidad de ganar dinero, utilizan sus “habilidades” criminales para conseguir equipo, improvisar escenas, y hasta actuar y cantar, mientras evaden el estricto mando del director de seguridad de la cárcel.

“Es una comedia para la familia entera, desde el más pequeño hasta el más adulto la disfrutará. Estamos pasando la pandemia, entonces hemos sufrido mucho, hemos perdido a personas cercanas. Entonces, nos merecemos un tiempo para reír y pasar un buen rato. Eso es algo mágico para muchas personas y algo muy especial. Para mí, poder llevar no solamente el gozo, sino también un mensaje de esperanza que conozco muy bien, es lo máximo”, expresó Amaya.

La película, que surgió como parte de un laboratorio de guiones ofrecido por el fenecido profesor Rafael Mediavilla, cuenta también con la actuación de Juan de Montreal, Friger, Joann Polanco, Jaime Colón, Scottie Durán, Jorge Antares, Gaby Alicea, Indiomar, Keropi Sánchez, José Manuel, Leonardo Castro, Amanda Rodríguez, Coralis Mena, Jennifer Vázquez y Pedro “Quique” Puig.

El elenco lo completó un grupo de 10 confinados. Este hecho es otro de los que convierte el proyecto en uno de los más importantes en la carrera de Amaya.

“Son parte de un grupo de actuación que tienen. Integrarse al filme los hizo sentir súper emocionados por poder exponer su arte, aún fuera de la libre comunidad. Además, nos da una lección de que las segundas oportunidades existen”, continuó.

El lanzamiento del proyecto cinematográfico incluirá el estreno del tema “Sonríe”, canción oficial de la película e interpretada por Friger y Sanc8. Además de Puerto Rico, el filme llegará a la gran pantalla de Estados Unidos, República Dominicana y Latinoamérica.