“Wednesday”, la serie de Netflix que estrena este miércoles, no solo tiene que lidiar con la sombra de las adaptaciones previas de “The Addams Family” (una serie de televisión, dos largometrajes “live action” y dos largometrajes animados), también hay que considerar que carga con el toque distintivo de Tim Burton, quien produce toda la primera temporada y dirige cuatro de los ocho episodios. Independientemente con qué tela de juicio se evalúe, la producción como quiera resulta inconsistente.

De la misma forma que no se puede negar la gran selección que es la actriz Jenny Ortega para el personaje titular y la forma que este rol está escrito para capturar perfectamente el tono distintivo de la creación de Charles Adam; en muchos de los episodios también es evidente que los actores que interpretan a los demás miembros de la familia Addams, particularmente Catherine Zeta-Jones como Morticia y Luis Guzmán como Gómez, no lograr generar la misma magia.

La otra sorpresa es que el toque de Burton no se manifiesta con el expresionismo que distingue sus mejores películas. Su dirección aquí carga con el mismo toque genérico y corporativo de su trabajo en sus versiones de “The Planet of the Apes” y “Alice in Wonderland”. Esto resulta frustrante considerando que hay varias oportunidades para que el director de “Pee-Wee’s Big Adventure”, “Beetlejuice” y “Batman Returns” se manifieste.

PUBLICIDAD

La serie da por sentado que el público que consuma estos episodios ya ha visto otra versión del personaje titular. El primer episodio arranca con Wednesday deteniendo a un compañero de clase que está abusando de Pugsley (Isaac Ordonez) con una piscina llena de pirañas. Después de este incidente, la protagonista es expulsada y enviada a la Academia Nevermore, la escuela donde se conocieron sus padres. Una vez allí Wednesday no está para nada interesada en averiguar los detalles del pasado de sus progenitores. Por el contrario, está obsesionada en por que la directora (Gwendoline Christie) y el resto de la facultad, que incluye a la actriz Christina Ricci, tratan de ocultar los ataques sobrenaturales que ponen a los estudiantes de la Academia en riesgo.

Poner a la protagonista a resolver este misterio es la narrativa central de la serie, pero los últimos episodios de esta primera temporada dejan claro que la serie está en tierra firme cuando se explora la sensibilidad de Wednesday y no cuando los virajes del misterio central lo acaparan todo.