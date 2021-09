Esta última semana de septiembre llega con varios estrenos muy interesantes en varias de las plataformas de contenido “streaming” y los canales tradicionales de televisión, los cuales vale la pena darles una oportunidad. Estas son varias de las películas y series que estará a la disposición de los televidentes a partir de los próximos días.

Películas

“The Guilty”

Jake Gyllenhaal se une al director Antoine Fuqua y al guionista Nic Pizzolatto (“True Detective”) para el tenso thriller “The Guilty”, que se desarrolla íntegramente dentro de un centro de llamadas al 911 en Los Ángeles. Cuando estrene en Netflix el 1 de octubre, Gyllenhaal interpretará a un policía deshonrado relegado a atender llamadas telefónicas de emergencia en el turno nocturno. Aunque es un concepto perfecto para una producción pandémica, el entorno claustrofóbico en realidad precedió a los protocolos COVID-19, ya que provienen de una película danesa de 2018. El siempre convincente Gyllenhaal carga el ritmo de la película a pesar de que sus compañeros de escena son en su mayoría pantallas de computadora, teléfonos y voces incorpóreas.

“The Many Saints of Newark”

Casi un cuarto de siglo después de que “The Sopranos” terminara su sexta temporada en HBO, David Chase ha recuperado a su personaje más conocido en “The Many Saints of Newark”. La película, que se estrenará en los cines y en HBO Max el 1 de octubre, sigue a un joven Tony Soprano (interpretado por el hijo del fallecido James Gandolfini, Michael Gandolfini) en Newark, Nueva Jersey, en la década de 1960, en medio de los disturbios raciales y la violencia en la ciudad. Jon Bernthal interpreta a su padre y Alessandro Nivola interpreta a un carismático mafioso que se interesa por Tony.

“Britney vs Spears”

La cineasta Erin Lee Carr no podría haber sabido que Britney Spears volvería a estar en el ciclo diario de noticias cuando comenzó con su documental de Netflix “Britney vs Spears”, disponible a partir del 28 de septiembre, pero el momento no podría ser mejor para otra mirada en profundidad a la vida de la estrella del pop. Carr ha dicho que la película es diferente de “Framing Britney Spears”, el documental producido por el New York Times que salió a principios de este año y provocó una reconsideración generalizada de cómo Spears fue tratada en los medios en el apogeo de su fama. Carr le dijo a Los Angeles Times que quiere que su película “sea el lugar definitivo para entender el comienzo, el medio y, con suerte, lo que descubriremos como el final de esta saga”.

Televisión

“The Problem With Jon Stewart”

Jon Stewart está de vuelta y Apple TV + lo tiene. “The Problem With Jon Stewart” se estrena el jueves, 30 de septiembre con episodios que se publican cada dos semanas. Los detalles son escasos, pero se ha descrito como una exploración de temas de interés nacional. Stewart es un partidario abierto de los veteranos militares y los socorristas del 11 de septiembre, y él y su esposa, Tracey, son defensores de los derechos de los animales. Hay una sugerencia de que el humor está involucrado: en un avance promocional, Stewart chilla cuando se mira en el espejo, luego murmura: “¿Por qué volví a un medio visual? Podría haber hecho un podcast “. Como era de esperar, hay un podcast complementario.

“The Earthshot Prize: Repairing Our Planet”

“The Earthshot Prize: Repairing Our Planet”, una serie Discovery de cinco partes, destacará a 15 finalistas y sus soluciones a los mayores problemas ambientales del planeta, incluida la calidad del aire y los océanos. Debutando el domingo, 3 de octubre, en el servicio de “streaming” Discovery +, la serie presenta a David Attenborough y al príncipe William, quien en 2020 lanzó la competencia cuyo nombre evoca el programa “Moonshot” del presidente John F. Kennedy. La serie completa se transmitirá en Discovery Channel el 16 de octubre, y la ceremonia de premiación se realizará el 17 de octubre en la página de Facebook de Discovery.

“La Brea”

El lugar: Los Ángeles. El desastre: un sumidero gigante se abre en medio de la ciudad, hundiendo a cientos de personas y edificios en sus profundidades. Ese es el comienzo de “La Brea” de NBC, donde se muestra a un mundo primitivo que pone a prueba las habilidades de supervivencia de sus nuevos reacios habitantes. Mientras tanto, las personas que están en la superficie, todavía lidiando con el tráfico y el smog, buscan respuestas y un plan de rescate a los que cayeron en el enorme hueco. El elenco incluye a Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Nicholas González y Chiké Okonkwo. La serie se estrena a las 9:00 p.m. el martes, 28 de septiembre en NBC y estará disponible el miércoles en el servicio Peacock.