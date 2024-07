Eva Longoria con el reto de actuar en español

Los Ángeles - Eva Longoria regresa a la pequeña pantalla como productora ejecutiva y protagonista de “Land of Women”, una serie de Apple TV+ que le permitió reconectar con sus raíces y que le retó a actuar en español.

“Gala es todo lo contrario a mí, está viviendo en la sombra de su marido, no tiene relaciones con su mamá ni su hija, no tiene un trabajo importante. Está perdida en la vida”, dice Longoria, quien en 2023 produjo y dirigió su primer largometraje de ficción, “Flami’ Hot”, y quien actualmente está involucrada en al menos diez proyectos más.

Unión de tres generaciones

Maura “es una leyenda. Tenía muchos nervios de actuar con ella en castellano y haciendo comedia. La primera escena estaba temblando, ella es muy maja y simpática y me ayudó mucho con mi español”, relata la actriz.

“Queríamos contar la historia de estas tres generaciones, de alguna manera diferenciarlas y mostrar que el mundo y España no es la misma que hace 50 años”, dice a EFE Gema R. Neira, cocreadora y guionista de la serie.

“Land of Women” también muestra el trabajo que las mujeres de la localidad llevan a cabo como directoras de la cooperativa vinícola en la que se desarrolla la historia: “Un lugar liderado por mujeres desde la Guerra Civil española, cuando los hombres se marcharon a luchar”, describe Apple TV+ en sus notas de producción.

Si bien “Land of Women” ha sido presentada como una serie limitada, la trama queda abierta para una segunda temporada, pero en caso de que eso no suceda, los planes que Longoria tiene en España no se restringen a este proyecto.