Fallece John Amos, de “Good Times” y “Roots” nominado al Emmy

Encarnó a James Evans Sr. en “Good Times”, que presentaba a una de las primeras familias negras en la televisión estadounidense. Producida por Norman Lear y cocreada por el actor Mike Evans, quien coprotagonizó “All in the Family” y “The Jeffersons”, se emitió de 1974 a 1979 en CBS.

“Hubo varios ejemplos en los que dije: ‘No, no haces estas cosas. Es un anatema para la sociedad negra. Seré el experto en eso, si no te importa’”, dijo a la revista Time. “Y se volvió conflictivo y acalorado, lo suficiente como para que, en última instancia, mi eliminación del programa fuera la mejor solución para todos los involucrados, incluido yo mismo”.

“Sabía que era un papel que me cambiaría la vida, como actor y desde un punto de vista humanista”, dijo a la revista Time. “Fue la culminación de todos los conceptos erróneos y roles estereotipados que había vivido y visto que se me ofrecían. Era como un premio por haber sufrido esas humillaciones”.

Entre los créditos cinematográficos de Amos se encuentran “Let’s Do It Again” (“Dos tramposos con suerte”) con Bill Cosby y Sidney Poitier, “Coming to America” (“El príncipe de Zamunda”) con Eddie Murphy y su secuela de 2021, “Die Hard 2″ (”Duro de matar 2″), “Madea’s Witness Protection” (“Protección de los testigos de Madea”) y “Uncut Gems” (“Diamantes en bruto”) con Adam Sandler. Apareció en el video de 1994 de Ice Cube y Dr. Dre “Natural Born Killaz”.

Fue un invitado frecuente en “The West Wing” y sus otras apariciones en televisión incluyeron “Hunter”, “The District”, “Men in Trees”, “All About the Andersons”, “Two and a Half Men” y “The Ranch”.