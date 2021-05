A Sergio Mayer Mori no le importó ser uno de los próximos protagonistas del remake de “Rebelde”, el proyecto de Netflix que se inspira de la telenovela juvenil del 2004, para confesar que odia los temas del grupo musical que se derivó. Esto desató el enojo de muchos de los fans quienes en redes sociales piden que lo saquen de la nueva trama.

El actor, quien disfruta hacer karaokes en vivo a través de Instagram en su carro, se sinceró luego de que, mientras entonaba clásicos del pop moderno, como “Aléjate de mí” de Camila, varios espectadores le pidieron que cantara algo de RBD, la agrupación conformada por Anahí, Poncho Herrera, Dulce María, Christian Chávez y Maite Perroni.

“Piden muchas de RBD y les voy a decir algo: sí estoy haciendo el proyecto, sí estoy haciendo RBD, sí las tengo que cantar por que las tengo que cantar por contrato, pero odio RBD, esa es la realidad, no me gustan las canciones, nunca vi el coso este (la telenovela)”, dijo el joven de 23 años.

En marzo del 2021 la plataforma de video streaming, Netflix, confirmó un “remake” de la telenovela que en su momento fue producida por Pedro Damián. La noticia llegó a través de una carta supuestamente emitida por el Elite Way School, la escuela ficticia donde se llevaba a cabo la trama. Además del hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, se confirmó la participación de actores como Alejandro Puente, Andrea Chaparro, Azul Guaita y Jerónimo Cantillo, varios de ellos compartieron la noticia en sus redes sociales, pero Mayer Mori no.

La polémica se desató en Twitter, donde más de un usuario argumentó que si Mayer no está feliz con su participación, se retire. Algunos incluso etiquetaron a la plataforma para que lo despidan. El equipo de relaciones públicas de varios de los involucrados han señalado a El Universal que por cuestiones de confidencialidad con la plataforma, los actores no pueden dar declaraciones aún.

Hasta el momento Netflix no se ha pronunciado al respecto, pero en el mismo en vivo la modelo Raquel Chaves, novia de Sergio, trato de justificarlo.

“Yo la verdad sí vi Rebelde y fui al concierto que dieron en Cancún, me encantaba, de hecho me llevó mi hermana con su novio y yo era la más feliz y sí me gustaba mucho, pero Sergio nunca lo vio y nunca le gustó y se puede respetar. Hoy en día está haciéndolo pues porque es una oportunidad padre”, dijo.