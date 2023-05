La décima entrega de la franquicia “Fast and Furious” ganó la carrera este fin de semana a “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ y le arrebató fácilmente el puesto uno en la taquilla. “Fast X” ganó $67.5 millones en venta de entradas en 4,046 cines de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de Universal Pictures el domingo.

Esta entrega es la que menos ha recaudado en taquilla de la serie, que alcanzó su punto máximo con el estreno de $142.2 millones de “Furious 7″, la única película de la franquicia que superó los $100 millones desde el principio. El debut nacional de “Fast X” solo se ubica por encima de los tres primeros. La última película, “F9″, abrió con $70 millones en 2021.

Pero esta también es una serie que generalmente ha ganado la mayor parte de su dinero a nivel internacional. “Fast X” se estrenó en 84 mercados a nivel internacional, presentándose en más de 24,000 cines, donde ganó un estimado de $251.4 millones. El principal mercado fue China con $78.3 millones, seguido de México con $16.7 millones. Y suma un debut global de $319 millones, el tercero más grande de la franquicia.

PUBLICIDAD

Dirigida por Louis Leterrier, “Fast X” trae de vuelta al reparto que incluye a Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson y Jordana Brewster y agrega varios recién llegados, como Brie Larson, Rita Moreno y un villano interpretado por Jason Momoa. El elenco en constante expansión también incluye a Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood y Helen Mirren.

Por otro lado, en su tercer fin de semana, “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ hizo un estimado de $32 millones en los cines norteamericanos para ocupar el segundo lugar. Ahora ha ganado $266.5 millones a nivel nacional y $659.1 millones a nivel mundial.

El tercer lugar fue para otro gigante de Universal, “The Super Mario Bros. Movie”, que ahora se encuentra en su séptimo fin de semana desde su lanzamiento.