Fausto Mata muestra “su lado más serio” en la nueva comedia “Los rechazados”

“ Mi personaje es muy serio. De hecho, es mi primera comedia seria, algo que fue una incertidumbre al momento de hablar con la producción sobre mi papel. Yo me caracterizo en todas las películas por tener improvisación dentro del texto, que es algo que me permite el director y la producción, y que me ha caracterizado en los 25 años de carrera que tengo”, indicó Mata, durante una visita a la isla con motivo al estreno de la película. “En este caso, el directo (Yasser Michelén) me decía, ‘te quiero serio’, por lo que en esta ocasión, estuve más sometido al texto que nunca. Poco a poco, me fui enamorando del personaje y cuando lo vi en la pantalla me gustó”.

El simpático actor confesó que una de las grandes dudas que le surgieron durante la filmación de esta película fue si el público iba a tomar de manera positiva su actuación. “De hecho, me preocupé en la premier en Santo Domingo, porque me di cuenta de que era el único personaje que no estaba haciendo reír al público, algo que era rado, siendo yo uno de dos comediantes de carrera en la película”, añadió el actor nacido en el barrio La Zurza, en Santo Domingo. “Tenía mis dudas de si el público iba a enterner que el propósito de mi personaje no era hacer reír, sino llevar la parte seria de la trama. Pero luego, cuando salimos de la sala, muchas personas se me acercaron y me dijeron lo bonito que era verme en una faceta más dramática. Algunos hasta me sugirieron que continuara haciendo papeles más dramáticos”.