Jurado determina que “Moana” no fue plagiada por Disney

El jurado federal de Los Ángeles deliberó durante aproximadamente dos horas y media antes de decidir el lunes que los creadores de “Moana” nunca tuvieron acceso a los esquemas y guion de Buck Woodall para “Bucky the Surfer Boy” (Bucky el chico surfista).

El abogado defensor Moez Kaba afirmó que las pruebas mostraban de manera abrumadora que “Moana” era claramente la creación y “logro culminante” de la carrera de 40 años de John Musker y Ron Clements, los escritores y directores detrás de “The Little Mermaid” (“La Sirenita”) de 1989, “Aladdin” de 1992, “Hercules” (“Hércules”) de 1997 y “The Princess and the Frog” (“La princesa y el sapo”) de 2009.