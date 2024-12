"Moana 2" rompe otro récord con $600 millones generados a nivel global

La película animada de The Walt Disney Co., “Moana 2″ , se mantuvo en la cima de la taquilla en su segundo fin de semana en cines, logrando otra recaudación récord.

El próximo fin de semana, los cines recibirán otra oleada de películas grandes, con el estreno en amplia distribución de la película de cómics de Sony “Kraven the Hunter” y la animada “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”. “Nickel Boys” y “September 5″ también se estrenarán en un número limitado de cines.