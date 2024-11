Película navideña de Dwayne Johnson, "Red One", debuta recaudando $34.1 millones en taquilla

Los cinéfilos no estaban exactamente imbuidos del espíritu navideño este fin de semana, o al menos no lo que ofrecía “Red One” . La comedia de acción de gran presupuesto, protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans , recaudó $34.1 millones en entradas en su primer fin de semana en cines, según estimaciones de los estudios el domingo. Superó fácilmente una taquilla poblada principalmente por películas que ya llevaban varias semanas en cartelera.

Sin embargo, ciertamente no es un éxito teatral en América del Norte. Incluso “Joker: Folie à Deux” recaudó un poco más en su primer fin de semana. “Red One”, dirigida por Jake Kasdan y producida por Seven Bucks de Johnson, fue rotundamente rechazada por los críticos, con un desalentador 33% en Rotten Tomatoes. Jake Coyle, en su reseña para The Associated Press, escribió que “se siente como un regalo de Navidad caro y no deseado”. Pero el público fue más amable con “Red One” que con “Joker 2″, otorgándole una calificación A- en CinemaScore, sugiriendo, quizás, que la idea de que sea un favorito navideño perenne no es tan descabellada.