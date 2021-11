Han sido meses de especulaciones y, por fin, esta semana la carrera por el Oscar comenzará a tener sus primeros competidores formales. Mañana martes, 30 de noviembre, la temporada de premios estadounidense parte oficialmente con el anuncio de los nominados a los premios del National Board of Review de Estados Unidos, el primero de una larga lista de anuncios y premiaciones que tendrán su meta el 27 de marzo con la entrega de los premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Como suele suceder, las categorías actorales prometen estar entre las más competitivas.

Por estos días, un puñado de conocidas figuras lideran las apuestas. Por ejemplo, desde su estreno en el pasado Festival de Cine de Venecia, la actuación de Kristen Stewart en “Spencer”, la nueva película del chileno Pablo Larraín, suena con fuerza como candidata al Oscar a Mejor Actriz. En el filme, que llegará a las salas locales el 20 de enero, Stewart interpreta a la princesa Diana de Gales durante un fin de semana de Navidad en el que se sella la crisis definitiva y el fin de su matrimonio con el príncipe Charles.

Stewart por estos días enfrenta una dura competencia. Nicole Kidman ha obtenido críticas elogiosas por el filme “Being the Ricardos”, dirigido por Aaron Sorkin (“The Trial of the Chicago 7”). En el filme, que estrenará el 21 de diciembre por Amazon Prime Video, ella interpreta a la mítica comediante estadounidense Lucille Ball, en una película que explora su matrimonio con el músico Desi Arnaz, interpretado por Javier Bardem, quien solía coprotagonizar las exitosas series de su esposa.

Por el lado de los actores, actualmente las apuestas parece liderarlas Will Smith, quien podría obtener su tercera nominación al Oscar por el drama “King Richard”. En otra historia basada en personajes reales, Smith personifica a Richard Williams, el padre de las famosas tenistas Venus y Serena Williams, en un filme que retrata su rol fundamental en el éxito deportivo de sus hijas.

Luego de haber ganado, a comienzos de este año, su tercer Oscar a mejor actriz (un logro que solo es superado por Katharine Hepburn, que ganó cuatro) con “Nomadland”, Frances McDormand podría ser nominada nuevamente por su rol de Lady Macbeth en la más reciente adaptación de la obra de William Shakespeare que dirige el esposo de la intérprete, Joel Coen, en la primera película que encabeza sin su hermano Ethan. En “The Tragedy of Macbeth”, que debuta en enero a través de Apple TV+, las apuestas también tienen a su protagonista Denzel Washington como favorito a imponerse en la carrera de mejor actor.

Otro que podría postular a esa nominación es Benedict Cumberbatch por “The Power of the Dog” (1 de diciembre en Netflix), un western de Jane Campion en el que encarna a un ranchero cuya vida cambia cuando su hermano llega a vivir con él acompañado de su esposa e hijo.

La lista continúa con varios nombres poderosos. En mejor actriz también suenan como cartas Jessica Chastain (“The Eyes of Tammy Faye”), Jennifer Hudson (“Respect”), Jodie Comer (“The Las Duel”) y la española Penélope Cruz (”Madres paralelas”). Como mejor actor también podrían competir Matt Damon (“The Last Duel”), Nicolas Cage (”Pig”) y Peter Dinklage (“Cyrano”).