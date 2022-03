“Flow Calle” es la sexta película que dirige el dominicano Frank Perozo, quien ha solidificado su trayectoria de poco más de 20 años con otros títulos como “Colao”, “Qué León”, “Los Leones”, “La Vida de los Reyes” y próximamente “La Trampa”, además de la serie de Pantaya, “Líos de Familia”, que han gozado de la aceptación del público internacional.

Este drama urbano -el primero de su género para Caribbean Films- cargado de música y baile, con una historia repleta de motivación, se perfila como un imán para llenar las salas de cine desde el 24 de marzo cuando estrenó, de manera simultánea, en República Dominicana, Puerto Rico y varias islas del Caribe (Aruba, St. Maarten, St. Thomas, St. Croix, St. Kitts, Antigua y St. Lucia).

Perozo explica que “Flow Calle” está “diseñada para un público de 13 años en adelante, pero lo interesante del proyecto es que al tener tantos personajes y sub-historias cualquier persona se va a identificar no importa la edad, principalmente por ser una película de soñadores”.

El filme, protagonizado por la intérprete colombiana Farina, cuenta con las actuaciones de Shalim Ortiz, Lincoln Palomeque, Clarissa Molina, Zion, Lenny Tavárez, David Maler, Kiko El Crazy, Celinés Toribio, Caroline Aquino, Brea Frank, Marta González, Haidy Cruz, Richard Douglas, Luz García y El Nagüero. Una participación especial tienen, además, Jay Wheeler, Capricornio Tv, Carlitos Durán, KC La Cara, Mozart La Para, Chelsy, Harakakiko, Gabriel, Jorge Pabón “Molusco” y el multipremiado cantante Yandel. La producción general estuvo a cargo de los cineastas Riccardo Bardellino y Leticia Tonos.

El director destacó que ese junte de primeras figuras de la actuación y estrellas urbanas fue “lo más maravilloso, porque muchos de esos artistas de la música no habían tenido la experiencia de trabajar frente a las cámaras y para mí fue un honor que tuvieran su primera oportunidad conmigo. Fue muy gratificante, ya que (se distinguieron) por ser solidarios y me acompañaron en esta visión. También, los actores profesionales que ya tienen mucha experiencia frente a las cámaras… Siempre digo que el 50 por ciento del trabajo de un actor depende del otro actor”.

Subrayó que “al tener artistas (de la música) con actores profesionales, entiendo que hubo como una buena comuna, donde unos se alimentaban de otros y se apoyaban. Pensaba que iba a ser más cuesta arriba, pero cada uno de los actores me sorprendió. Ellos (los cantantes urbanos) abrazaron este proyecto como si fuese su último y querían demostrar que sí podían actuar y llevar las emociones del personaje. Quedé más que gratificado por la experiencia y la entrega de cada uno”.

Perozo insistió que la conexión fue perfecta, ya que “irónicamente, todos los que estábamos con experiencia en cine, la mayoría somos fans de la música de cada uno de ellos. Se convirtió en algo muy familiar, muy entre amigos… Unos a otros se apoyaban con la garantía de que nos cantaran, nos hablaban de su vida. ¡Casi todos somos fans! Hubo una química maravillosa entre los actores profesionales y los artistas urbanos. Cuando vean la película se darán cuenta de que hay mucha coherencia a nivel de emociones. ¡Ellos dieron su cien por ciento!”.

El rodaje de “Flow Calle” se realizó en 2021 pero el proyecto inició el año antes con la preproducción y el desarrollo del guion a cargo del colombiano Andrés López.

El también actor y productor Frank Perozo aclaró que, a pesar de que “Flow Calle” es un drama urbano, “no deja de tener esa comedia que siempre he trabajado, o los momentos entretenidos. Pero, siento que me divorcié por completo de todo lo que he hecho anteriormente. Lo quisimos hacer así, que fuera más dinámico, que la película tuviera mucho movimiento, que la cámara se sintiera completamente viva. No utilizamos trípode casi en ningún momento. Todo fue cámara en mano para que la audiencia se sienta como que es parte de esa historia y lo logramos bastante bien”.

Abundó que “es una película bastante divorciada a las que ya he tenido la oportunidad de hacer, que eran comedias… Aquí hay acción, un poco de suspenso, una trama con situaciones. Siento que es bastante distinto a lo que he hecho anteriormente. ¡Estoy muy contento!”

Perozo está consciente de que la comedia es el género por excelencia a nivel mundial y el más taquillero. “Siempre es muy bueno apostar a la comedia porque es lo que el público más apoya, por lo que más va a las salas de cine y después están los ‘cómics’ de superhéroes, que sale una cada mes. Sin embargo, cuando hay una película de autor, cine arte o un drama, o que son abrazadas por la crítica o nominadas al Oscar, es impresionante cuando ves los números. Lo que hace una comedia en Estados Unidos en una semana, lo hace un drama que gane el Oscar en ocho meses. A nivel mundial, el público va más al cine a entretenerse, a divertirse. No es algo que hacemos solo los dominicanos, sino que es una fórmula que ha funcionado”, precisó. En República Dominicana, el año pasado se hicieron 39 películas, de las cuales siete fueron comedias dominando la taquilla.

Señaló que “como el mundo del entretenimiento ha cambiado y la música urbana domina el mercado”, Caribbean Films optó por abrirse paso con un drama urbano de la calidad de “Flow Calle”.

Perozo aprovechó para resaltar que el cine dominicano ha evolucionado, no solo con las producciones locales, todo gracias a “una muy generosa Ley de Cine que tenemos desde hace 12 años. Se hizo con el propósito de incentivar la industria. El resultado que queríamos lograr como cineastas superó las expectativas… La parte técnica está muy a la altura de cualquier mercado mundial y, también, la actoral. Estamos en el mapa fílmico como país”. Resaltó que en su país se filman muchísimas películas de Estados Unidos, y para la plataforma de streaming Netflix.

Aunque se encuentra sumamente ocupado en su país, Frank Perozo rememora que sus inicios en la actuación fueron simultáneos con Puerto Rico, al haber trabajado con Frances Lausell y Sonia Fritz. Tras expresar su agradecimiento por haber intervenido en los filmes “Miente”, “Elite” y “América”, Perozo recalcó, “estoy muy pendiente a lo que está pasando con el cine puertorriqueño”.

El director cinematográfico aplaudió que talentos puertorriqueños participen en proyectos dominicanos, incluso que se filmen escenas en Puerto Rico, como es el caso de “Flow Calle”.

“Es maravilloso. Lo que nos divide a nosotros son 60 millas de mar. Entiendo que somos casi una isla compartida, ya tanto a nivel cultural, transcultural, nos alimentamos mucho de lo que ustedes han venido haciendo a través de su música. Siempre he dicho que Puerto Rico es la cuna del talento a nivel de Latinoamérica, tanto en la música, como Jacobo Morales y Marcos Zurinaga en el cine… Hay muchos cineastas que trascendieron. En la música hay grandes, grandes artistas. Nosotros como dominicanos siempre los hemos apoyado y aprendido muchísimo, porque ustedes son una cultura muy rica. Para nosotros es un honor tener artistas puertorriqueños, no solo por lo que nos pueda representar como mercado tratando de motivar al público, sino por lo que aporta su talento en nuestras producciones”.

En la agenda inmediata de Frank Perozo sobresalen actuar en tres películas a partir del verano; y tiene varias cintas en edición para ser estrenadas. “Prefiero dejar la dirección antes de la actuación… Es muy gratificante porque hay un crecimiento personal y profesional en cada proyecto que hago. Incluso, ahora como director abordo diferente los personajes. Siento que como director, he crecido como actor “, aseguró Perozo, quien antes de dirigir había producido las películas “¿Quién manda”” y “Más que el agua”.

“Flow Calle” estrenará, además, en Bolivia, en Panamá, Belice, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Canadá; en Estados Unidos y en Colombia.