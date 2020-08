Lo que comenzó como un cortometraje dramático de cuatro minutos, realizado en 2019 por el cineasta Morgan Cooper, y basado en la popular serie de comedia “Fresh Prince of Bel-Air”, está en camino de convertirse en una nueva serie de televisión.

Teniendo como base la comedia protagonizada por Will Smith en la década de 1990, “Bel-Air” muestra la historia del joven Will, quien tiene problemas con la ley en su natal Filadelfia, por lo que su madre lo envía a vivir con su tío Phil y su familia en una mansión en el sector de Bel Air, en Los Ángeles, California. Lo interesante del cortometraje, es que muestra algunas de las situaciones que le pasaron al personaje de la comedia, pero en un tono melodramático y serio.

Según Hollywood Reporter, fue tanto el agrado de Smith con este vídeo que decidió producir una nueva serie utilizando la línea dramática que mostró Cooper en el cortometraje. Tal y como informó el medio, el equipo de producción lo completará Quincy Jones, uno de los productores de la serie original, y el propio Cooper, quien también dirigirá algunos capítulos. Se desconoce qué actores participarán de la serie.

Según la información, “Bel-Air profundizará en los conflictos, emociones y prejuicios inherentes a lo que significa ser hoy un hombre negro en Estados Unidos”.

De igual forma, se especula que actualmente hay varias empresas de contenido streaming que se están peleando los derechos de transmisión de la serie, entre las que estarían Peacock (de NBC), Netflix y HBO Max.

Cuando se estrene, “Bel-Air” se unirá a otras nuevas versiones de series que fueron muy populares en la década de 1990 y que estarán disponible para que el pública las vea, como “Saved by the Bell”, que se verá en Peacock, así como “Who’s the Boss”, “The Ren & Stimpy Show” y “Beavis and Butt-Head”, entre otras.