“El cine es el espacio perfecto para experimentar con el concepto del tiempo” aseguró el actor mexicano Gael García Bernal durante su charla con El Nuevo Día para promocionar el estreno de “Old”, su nuevo filme de suspenso que llega este jueves a los cines de la Isla.

Aunque el interprete aseguró “no tener la más mínima idea de que haría” de encontrarse en la situación extrema que enfrenta su personaje en este filme, la clave para aceptar su rol en el nuevo thriller de M. Night Shyamalan fue la temática del tiempo.

“Para lo que le sucede a mi personaje en esta película en realidad no hay punto de referencia. Gran parte de mi trabajo como actor fue representar como él trata de entender y eventualmente aceptar lo que está sucediendo. Pero me pareció bien interesante hacer un filme donde el paso del tiempo es muy palpable. Sobre todo porque en el cine hay docenas de formas para manipularlo. Puede haber una película de dos horas donde transcurren treinta años y otra que dura lo mismo donde solo pasan quince minutos. Eso es algo fascinante. Eso es algo natural del cine que siempre ha existido. Pero en este filme, Shyamalan está haciendo una indagación sobre como se siente el paso del tiempo. Con una premisa de suspenso buenísima pero con una inclinación filosófica bien compleja”. explicó Bernal.

Para el cineasta que construyó su carrera alrededor de manipular y esconder el viraje sorpresa de “The Sixth Sense”, el tiempo era un tema clave “pero me interesaba no utilizar ningún tipo de truco cinematográfico” explicó M. Night Shyamalan en una conversación por Zoom. “A mí me fascinó la idea de jugar con lo que es la sensación de como pasa el tiempo en tiempo real. Como director eso significo planificar todos estos planos largos donde nos movemos por la playa sin cortes ni montajes. Gran parte del trabajo con los actores fue coreografiar las situaciones extremas como un baile con la cámara. El resultado es fascinante”, expresó el director.

Para el protagonista de su filme, esas decisiones artísticas concretas es lo que le da un toque diferente a “Old”.

“Él es un cineasta con una voz bien concreta. Es algo que ha venido trabajando y desarrollando desde que comenzó. Ha tenido la fortuna de poder hacerlo dentro del sistema de estudios donde hay esta forma homogénea de como se tienen que contar las historias. Trabajar con alguien que ha logrado defender su voz y seguir sacándola hacia delante fue bien gratificante”, aseguró García Bernal.