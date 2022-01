Gemma Arterton y varios de sus compañeros de elenco de “The King’s Man”, la esperada precuela de la saga Kingsman, pasaron interminables horas entrenando y preparándose para el desafío físico que exige una película que se desarrolla principalmente durante la Primera Guerra Mundial.

Para Arterton esto implicó más que nada aprender a manipular y disparar un rifle. Mientras recibía instrucciones, al otro lado del estudio Rhys Ifans preparaba su papel de Rasputín, el infame sacerdote autoproclamado y asesino, que es uno de los villanos de la historia, y Harris Dickinson preparaba su interpretación de joven aristócrata que se une al ejército contra los deseos de su padre. En otro rincón, Matthew Goode, que interpreta a un oficial del Ejército Británico, practicaba esgrima.

“Fue divertido, porque yo iba a esos impactantes ensayos y veía a Rhys Ifans haciendo su extraña pieza de baile estilo Rasputín en un rincón, y luego Harris [Dickinson], que estaba en otro rincón del salón practicando escenas de lucha y Matthew Goode por cualquier parte lanzando estocadas y ahí estoy yo disparando un rifle”, comenta Arterton.

PUBLICIDAD

“Es muy divertido, porque conozco personalmente a todos los actores, salvo a Harris, a quien conocí por primera vez. Era como una escuela extraña”.

El director Matthew Vaughn y su coguionista Karl Gajdusek ubican su historia en los orígenes de Kingsman, dentro de los trascendentales acontecimientos que condujeron a la Gran Guerra y durante su desarrollo.

Ralph Fiennes interpreta al duque de Oxford, un exsoldado aristocrático convertido en pacifista, que comienza a formar una red secreta de espías cuando el mundo tambalea al borde de la guerra en 1914. El recién llegado Harris Dickinson es su hijo, Conrad, quien contra los deseos de su padre se enrola en el ejército británico.

Arterton es Polly, la niñera de Oxford, que ayuda al Duque a establecer una red secreta de espías en un intento por detener la guerra, la organización que se convertirá en Kingsman.

“Polly es la niñera de Conrad y es quien realmente lo crió, una suerte de jefa de todos, incluido Oxford, interpretado por Ralph [Fiennes]. Es muy rígida y no tolera tonterías”, dice Arterton. “Ella es la persona más inteligente del grupo. Es muy lista, pero también muy divertida. Es sabia y de la clase trabajadora. Hay muchos caballeros en esta película, de la alta sociedad, y ella es un poco más práctica. Y entonces nos enteramos que no es solo una niñera, sino que también es fundamental para dar forma a la instalación Kingsman original. Y es una mujer con mucho entrenamiento en el uso de armas de fuego y descifradora de códigos. Entonces, a medida que avanza la película, nos damos cuenta de que, en realidad, es una agente secreta encubierta”.

PUBLICIDAD

La película es una precuela de dos películas muy exitosas, “Kingsman: The Secret Service” (2014), protagonizada por Colin Firth como el aristócrata Harry Hart, también conocido como Galahad, que recluta a un miembro de la clase trabajadora, Eggsy Unwin (Taron Egerton) para la agencia de espionaje de élite, y “Kingsman: The Golden Circle” (2017), que narra la historia de una organización aliada, Statesman, en los Estados Unidos, y fue protagonizada por Egerton regresando como Eggsy y Julianne Moore como la villana Poppy Adams. “The King´s Man” es la primera de una nueva serie de las películas Kingsman.

Rhys Ifans es Rasputín, el místico que se convirtió en un asesor cercano de la monarquía rusa. Charles Dance es The Earl Kitchener, un veterano oficial del Ejército Británico que se convirtió en Secretario de Estado para la Guerra cuando comenzó la Gran Guerra en 1914, y un amigo cercano de Oxford. Valerie Pachner es la infame espía alemana Mata Hari.

La película también está protagonizada por Tom Hollander, que asume tres roles: como los primos Jorge V, monarca del Reino Unido, el emperador alemán Guillermo II y el zar Nicolás II de Rusia. Sus países pronto se verían sumidos en los horrores de la guerra, enfrentando en bandos opuestos a parientes cercanos entre sí.

“Me encantan las películas de Matthew”, dice Arterton. “Tiene un estilo particular y hay una fuerza visual maravillosa en sus películas. Y creo que eso, definitivamente, está allí en nuestra película, pero la narración tiene una ligera diferencia con las dos anteriores porque se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial. Y yo no esperaba eso”.

PUBLICIDAD

“Hay momentos en que es bastante intenso y mueren muchas personas, lo que es horrible. Cuando ves una película y te enamoras de un personaje y ese personaje es asesinado, es muy conmovedor”.

Gemma Arterton nació en Kent, Inglaterra, y estudió en la Royal Academy of Dramatic Art. Sus películas incluyen “St. Trinian’s”, “Rocknrolla”, “Quantum of Solace”, “Pirate Radio”, “Hansel and Gretel: Witch Hunters”, “Clash of the Titans”,

“Prince of Persia: Sand of the Times”, “Tamara Drewe”, “Byzantium”, “The Voices”, “Gemma Bovary”, “The History of Love”, “Their Finest”, “The Escape”, “Vita & Virginia”, “Murder Mystery” y “My Zoe”.

Gemma Arterton en la película "The King’s Man" (Charlie Gray)

Gemma Artenton habla en detalle

¿Cómo resultó tu primera experiencia “Kingsman”?

Lo disfruté. Lo pasé muy bien y creo que es porque el equipo es muy bueno. Quiero decir, todos los involucrados. Los actores son obviamente de primera clase y luego está Matthew [Vaughn]. Disfruté mucho trabajar de esa forma. Representar mi personaje también es muy divertido, y el grupo es un verdadero equipo. Hay una muy buena camaradería en el set y buen clima, lo que es muy importante.

¿Puedes contarnos un poco sobre tu personaje?

Interpreto a Nanny Watkins, o Polly. Polly es la niñera de Conrad, prácticamente lo ha criado, y es la jefa de todos, incluido Oxford, interpretado por Ralph [Fiennes]. Es muy rígida y no tolera tonterías. Ella es la persona más inteligente del grupo. Es muy lista, pero también muy divertida. Es una sabia y es de la clase trabajadora. Ella es del norte de Inglaterra, por lo que no es elegante. Hay muchos caballeros en esta película, de la alta sociedad, y ella es un poco más práctica. Y entonces nos enteramos que no es solo una niñera, sino que también es fundamental para dar forma a la Kingsman original.

PUBLICIDAD

¿Entonces Polly crió a Conrad?

Soy como una figura materna para Conrad. Nuestra historia transcurre entre 1914 y 1919, o sea, es el período previo a la Primera Guerra Mundial y luego sus consecuencias. Polly, nos enteramos, es también uno de los miembros fundadores de Kingsman. Se vuelve algo parecido al personaje de Colin Firth en las otras películas. Es la mano derecha de Oxford, interpretado por Ralph, y es una excelente francotiradora, una descifradora de códigos y la mujer más lista del grupo, en realidad, es el cerebro detrás de la operación. Su falsa identidad es ser una niñera y la organización tiene una red de criados que trabajan infiltrados para Oxford. Djimon es Shola, el mayordomo de Oxford, y se convierte en Merlín, a quien Mark Strong interpreta en otras películas. Entonces los Caballeros de la Mesa Redonda son los Kingsman. Me convierto en Galahad y Djimon se transforma en Merlin y Ralph es Arthur. Y Aaron (Taylor-Johnson) se convierte en Lancelot. Yo diría que esta película es diferente de las películas originales de Kingsman.

¿De qué manera?

El hecho de que nuestra historia se desarrolle durante la Primera Guerra Mundial le da un trasfondo mucho más serio y dramático. Definitivamente, todavía existe la parte que Matthew aporta de diversión y superficialidad. Tenemos a Rasputín, interpretado por Rhys Ifans, y hay grandes momentos de comedia con él, momentos intensos y extraños, pero el corazón de la historia es mucho más serio y conmovedor. Y Ralph también incorpora esto. Ralph aporta seriedad a este papel. Mi personaje es muy divertido, pero también es un ancla emocional, así que fue interesante. Pensé que bastaría con interpretarla con picardía, pero en realidad es una de las pocas mujeres en la película y, como es una niñera, es bastante estricta. También es una orientadora para los muchachos y bastante firme con ellos.

PUBLICIDAD

¿Cuál fue tu reacción cuando Matthew se acercó a ti por primera vez?

Leí el guion y me encantó el personaje. Y Matthew dijo: “Siempre quise hacer una película con una mujer Bond”, y así es como me lo lanzó. Y eso hizo que me sentara y prestara atención. Y luego dijo: “Habrá otra película después de esto”, que creo que podría estar ambientada en la década de 1930. Por tanto, estos personajes ganarán vida nuevamente en más películas si a esta le va bien. Eso fue interesante y muy emocionante. Me gusta la idea de hacer algo de acción: me encanta hacer escenas de riesgo y, como mujer, no puedes hacerlas normalmente, son los varones que hacen todas esas cosas, pero fue una gran atracción para mí. Me encantaría hacer una película en la que realmente tenga que entrenar duro y pasar meses preparándome para hacer escenas de riesgo. Amo todo eso. Solía hacer gimnasia cuando era más joven y me encanta saltar. Me gusta su lado físico.

¿Tuviste que entrenar para el papel?

Sí, lo hice y realmente lo disfruté. Hice muchas escenas de riesgo antes y en esta película en verdad solo tengo un poco. Pero si hay una secuela, Matthew me ha prometido muchas más (risas). Lo disfruté mucho. Trabajé con el equipo de escenas de riesgo que trabajó en todas las películas Kingsman y son increíbles. También pude trabajar con un exparamilitar llamado Tony, que me enseñó cómo aparentar que sé usar adecuadamente un arma. Dijo que a menudo, en las películas de guerra, ve personas empuñando armas y usándolas de una forma que luce bien, pero que no es necesariamente la apropiada. Obviamente, hay mucha guerra en esta película, que se desarrollará durante la Primera Guerra Mundial, así que él estaba pendiente de eso. Lo pasé muy bien.

PUBLICIDAD

¿Cómo es trabajar con Matthew Vaughn?

La verdad es que lo he disfrutado, porque sabe lo que quiere, especialmente en lo visual. Obviamente todas sus películas tienen cierto estilo y elegancia y, definitivamente, hay un estilo Matthew Vaughn en esta película pero creo que, debido a que está ambientada en la Primera Guerra Mundial, tiene un trasfondo más serio que las películas Kingsman anteriores. Pienso que tiene un poco más de profundidad y, por eso, como actriz, lo disfruté mucho, porque nos permitió expresarnos como actores. Pensé que sería muy parecido a: “No, no, hazlo así. Así es como lo concebí”. Pero en realidad él estaba muy relajado con nosotros los actores y nos permitió hacer lo nuestro, cambiar algunas líneas, improvisar. Y, sin embargo, es muy preciso en su forma de trabajar con los camarógrafos. Así que realmente lo disfruté. Creo que estaba profundamente impresionado por los actores, porque cuando trabajas con personas como Ralph y Tom Hollander y Charles Dance y Rhys Ifans y Djimon Hounsou, todos ellos actores increíbles, él estaba como “¡Guau, ustedes son geniales”. Así que simplemente nos dejó hacer lo nuestro y eso fue muy agradable.

¿Cuál fue tu escena favorita?

En realidad, era una escena que temía, como suele ser el caso. Era una escena que tenía con Ralph (Fiennes) y tenía miedo porque era una escena propiamente de actuación y me pongo un poco nerviosa trabajando con Ralph porque es una leyenda. Pero en verdad habíamos desarrollado una relación tan buena en el set y, en definitiva, era una escena muy seria, una escena muy emotiva y me sentí realmente libre. Nos enfrentamos uno con el otro y tuvimos que hacer esta escena todo el día, pero fue una alegría hacerla, porque estaba trabajando con un actor excelente. Eso fue simplemente genial. Me encantó. Esa fue mi escena favorita y cuando veas la película sabrás a cuál me refiero. Es ese tipo de clímax emotivo, bueno, no es el clímax emotivo porque suceden muchas cosas, pero es una escena emotiva. Además, tengo muchas frases geniales y mato a alguien realmente importante en esta película. Me encantó hacer eso. Acabo de aparecer, maté a alguien, luego me fui nuevamente. Entraba y salía en esta película, porque hay tantos escenarios y períodos de tiempo, por lo que mi personaje está solo en ciertos momentos. Me iba por dos meses y volvía. En mi primer día después de dos meses, tuve que matar a alguien. ¡Y ni siquiera tuve que decir nada! Simplemente lo hice, fue como “¡adiós, muchachos!”. Luego me fui nuevamente por otro mes, mientras los demás trabajaron intensamente. Fue muy bueno. Sé que no debería decir que fue muy divertido matar alguien, pero lo fue.

PUBLICIDAD

Tu personaje es una descifradora de códigos. ¿Ella puede interactuar con tecnología de principios del siglo XX?

Sí, tengo esta máquina. Se basó en una máquina real de descifrado, con auriculares y código Morse. Había que oír el código y ser capaz de distinguir ciertas cosas. Le dieron a todo esto un aspecto Kingsman, digamos, pero aún más brillante. Y luego tengo un arma que es un verdadero rifle de época, al que ellos también dieron aspecto Kingsman, incorporando una elegante mira telescópica de bronce. Soy un francotirador, así que tengo muchas cosas así. Hay dispositivos, pero supongo que debido a la época no son de tan alta tecnología. Hay un momento en el que Oxford le da a su hijo un reloj pulsera y nosotros decimos: “¡Oh! ¡Un reloj pulsera! Se lleva en la muñeca, ¿no?”, porque todos tenían relojes de bolsillo. ¡Eso fue realmente alta tecnología! Es un guiño a lo progresistas que eran esos hombres.

Película "The King's Man" (Suministrada)

Sobre la película

Mientras una colección de los peores tiranos y cerebros criminales de la historia se reúnen para planear una guerra para aniquilar a millones, un hombre debe competir contra el tiempo para detenerlos. Descubre los orígenes de la primera agencia de inteligencia independiente en “The Kings´s Man”.

“The King´s Man está dirigida por Matthew Vaughn y protagonizada por Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou y Charles Dance.

Matthew Vaughn, David Reid y Adam Bohling son los productores y Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn y Ralph Fiennes son los productores ejecutivos. “The King´s Man” se basa en el libro de historietas “The Secret Service”, de Mark Millar y Dave Gibbons, la historia es de Matthew Vaughn y el guion de Matthew Vaughn y Karl Gajdusek. “The King´s Man” ya se exhibe en cines de Puerto Rico.