La filmografía de George Clooney como director ha sido ecléctica en géneros cinematográficos, pero el elemento común de todos sus filmes es como la dirección siempre busca capturar la humanidad de todos sus personajes. Esto está presente y amplificado en “The Tender Bar”, el nuevo largometraje dirigido por Clooney que ya se exhibe en las salas de Fine Arts de la Isla.

La adaptación del libro autobiográfico de J.R. Moehringer gira alrededor de una familia que aparenta estar destinada a una vida ordinaria, pero lucha todos los días por algo mejor. Desde el comienzo del filme queda claro que Clooney aspira a un filme donde lo más importante es que las emociones de los personajes principales sean tangibles para el público. En eso Clooney y su elenco, que cuenta con Ben Affleck, Tye Sheridan, Lily Rabe y Christopher Lloyd, no fallan. Affleck en particular tiene su mejor rol en años como el tío que podría ser una mala influencia pero resulta ser la figura paternal más importante de la vida del protagonista.

Sin embargo, colocar la narrativa en un plano secundario genera el tipo de problemas que es más común en un director primerizo. Esto incluye no inmutarse en facilitar los brincos en cronología con transiciones audiovisuales, el uso innecesario de narración para establecer tono y apoyarse demasiado en canciones populares de la época que se está dramatizando, que en este caso cubre el final de los setenta y principio de los ochenta, A esto se le suma el que esta es una película que sobrepasa las dos horas con un clímax que es evidente desde los primeros cinco minutos.

Aún con todas estas limitaciones, Clooney logra que el talento de su elenco exalte la jornada emocional de la película. Esta muestra como JR (Sheridan) pasa de ser un niño optimista que le encanta el que su madre (Rabe) tenga que mudarse a casa de su abuelo, a un joven adulto, interpretado por Sheridan, que no puede progresar hasta que enfrente los efectos de la ausencia de su padre. Antes de llegar a ese momento, el filme invierte mucho tiempo en desarrollar las relaciones claves con su tío (Affleck), su abuelo (Lloyd) y su madre.

Clooney sabe que esto es el corazón de su filme y el que le dedique tanto tiempo no se siente excesivo. Lo que sí sucede es que cuando se llega a la sección de la trama donde el protagonista busca independizarse de su familia el filme pierde su ritmo y agilidad emocional. Esto se convierte en menos problemático cuando el guion le da tiempo adicional a Affleck antes de llegar a la conclusión, pero eso no quita que “The Tender Bar” sea una de las películas más desiguales que George Clooney ha dirigido.