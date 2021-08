El reconocido actor escocés, Gerard Butler (“300” y “London Has Fallen”) está en Puerto Rico filmando la película de acción “The Plane”. Según Rosi Acosta, directora del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica de Puerto Rico, este proyecto se comenzó a grabar la semana pasada en la isla y tendrá unos 40 días de grabación. Esto va a generar un impacto económico de $65 millones durante la preproducción, producción y finalización. Además, el proyecto está empleando a más de 600 profesionales de la industria, entre extras, suplidores y otro personal que le da servicios a la producción.

“Tendremos a Gerard Butler por el tiempo de la filmación y eso es bien importante, porque necesitamos que un actor de su nivel diga que tuvo una buena experiencia en Puerto Rico y que aquí contamos con los elementos necesarios para filmar”, indicó Acosta. “Eso es fundamental para que Puerto Rico mantenga la credibilidad dentro de la industria del cine, que hemos logrado levantar a través de los años con la grabación en la isla de películas de alto calibre”.

El filme “The Plane” muestra al piloto comercial Ray Torrance (Butler) quien, después de un trabajo heroico de aterrizar con éxito, en territorio hostil, su avión dañado en medio de una tormenta, se ve amenazado por unos rufianes que planean tomar como rehenes a los pasajeros. Mientras las autoridades y los medios de comunicación del mundo buscan el avión desaparecido, Torrance debe mantener a sus pasajeros a salvo el tiempo suficiente hasta que llegue la ayuda.

Uno de los productores ejecutivos de la película es Marc Butan, quien ha trabajado importantes proyectos como “The Trial of the Chicago 7″, “Ad Astra” y “The Lost City of Z”, entre otros. “Yo quiero que él se enamore de Puerto Rico y siga trayendo proyectos”, explicó Acosta. Además de eso, el puertorriqueño Luillo Ruiz, presidente de The Pimienta Film Co., es uno de los productores del filme y se ha encargado de todo lo que tiene que ver con los procesos de financiamiento, entre otros detalles.

El director de la película es el francés Jean-François Richet (“L’Empereur de Paris” y “Blood Father” con Mel Gibson), mientras que fue escrita por JP Davis (“Violence of Action” y “The Neighbor”) junto a Charles Cumming, cuyo libro se utilizó como base para la película. “Esta película viene de la mano de la casa de distribución Lionsgate, lo que garantiza que la película va a salir en un montón de plataformas, ya sea en el cine y en ‘streaming’, lo que le va a proveer a Puerto Rico una gran visibilidad y presencia en muchos mercados alrededor del mundo”, explicó la directora ejecutiva del Programa de Cine en Puerto Rico.

Actualmente “The Plane” se filma en los terrenos de la Base de Roosevelt Roads, en Ceiba, así como en el área metropolitana, incluyendo en el Coliseíto Pedrín Zorrilla, en San Juan. “Puerto Rico no tiene estudios de cine, como todos sabemos, por lo que siempre tenemos que estar resolviendo en dónde filmamos, si necesitamos un estudio de grabación. En esta ocasión ha sido la primera vez que se utiliza un coliseo para estos menesteres y se estará grabando en el Coliseíto Pedrín Zorrilla, como si fuera un estudio”, añadió Acosta. “Esto viene con un gran apoyo del municipio de San Juan y su alcalde, Miguel Romero, quien está muy interesado en que el municipio participe en este tipo de producciones”.

Otros proyectos en Puerto Rico

Actualmente están en planes dos proyectos más que se filmarán en la isla en lo que resta del 2021, según Acosta. Muy pronto comienza la preproducción de una serie de televisión “The Gorditas Chronicles”, de Sony Pictures Television y HBO Max, protagonizada por la joven Olivia Goncalves. Además de eso, se espera que a finales de año comiencen a filmar varias escenas de la comedia “The Wedding Crashers 2”, que presumiblemente contará con la actuación de la dupla de actores Vince Vaughn y Owen Wilson, quienes protagonizaron en 2005 esta exitosa película.

“Actualmente estamos trabajando con un presupuesto muy limitado comparado a años anteriores, cuando había una mayor disponibilidad de créditos contributivos. Desafortunadamente en esta ocasión solamente contamos con $38 millones de créditos contributivos para repartir, que es muy poco, considerando que hay tantos proyectos de gran magnitud y de grandes presupuestos”, mencionó Acosta, quien aclaró que ya esos créditos contributivos están agenciados en los proyectos antes mencionados, además de la serie “Fantasy Island”, de Roselyn Sánchez, que se terminó de grabar hace unas semanas en la isla. “El gobernador ha sido muy vocal en que entiende que se deben mejorar los incentivo para darle más oportunidades a otros proyectos y una mayor cantidad de grabaciones en Puerto Rico, por lo que esperamos que los incentivos puedan aumentar, ya sea este año o el que viene”.

La ejecutiva aseguró que este tipo de producciones deja en la isla una gran cantidad de dinero, debido a que los presupuestos son altísimos. Según Acosta, de las cuatro producciones que recibirán este año los créditos contributivos, la que tiene el presupuesto menor es de unos $32 millones los cuales se gastan en la isla en su mayoría.