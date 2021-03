LOS ÁNGELES.- Las películas originales de Godzilla de los años 50 llevaron a los cines una metáfora de destrucción nuclear. Hace dos años, “Godzilla: King of the Monsters” hizo sonar alarmas en torno al cambio climático. Pero no se molesten en buscar un mensaje oculto en medio del caos mientras la enorme lagartija radioactiva se enfrente con el famoso simio gigante en “Godzilla vs. Kong”, que se estrena el 31 de marzo en cines y HBO Max.

“Es sobre dos tipos grandes dándose golpes”, dijo la actriz Rebecca Hall, quien interpreta a una investigadora estudiando a King Kong, entre risas. “Existe la sensación de que cuanto menos se entrometan los humanos en las cosas, mejor, es un tema general”. “Pero sí, es mayormente una gran pelea”, agregó.

El choque de titanes del director Adam Wingard corona la serie “Monsterverse” de Legendary Entertainment, que también incluye “Godzilla” de 2014 y “Kong: Skull Island” de 2017. Aunque no todas recibieron elogios de la crítica, sí fueron grandes éxitos de taquilla que recaudaron más de 1,400 millones de dólares a nivel mundial. Las cuatro películas toman con seriedad a sus criaturas centrales -tanto dentro de las historias como en el dinero que invierten en efectos especiales- mientras hacen guiños al público con referencias de consciencia. Y han contado con actores de calibre: Bryan Cranston, Ken Watanabe, Tom Hiddleston, John C. Reilly, Sally Hawkins, Vera Farmiga.

En la más reciente entrega, Millie Bobby Brown y Kyle Chandler regresan junto con Hall, Alexander Skarsgård, Brian Tyree Henry, Demián Bichir y Eiza González, entre otros. Sin importar la escena, los actores estaban conscientes de quiénes eran los protagonistas: Godzilla y King Kong.

“Son divas, eso es lo que es tan difícil. Uno llega al set y no te miran a los ojos. Está en sus contratos. Equis. Me pareció realmente difícil trabajar específicamente con Kong... él creía que gobernaba el gallinero”, dijo Brown en chiste, riendo. “Uno sólo quiere tener su primer plano y Zilla está como que ‘rooarr’, y una le dice ‘tranquilízate, hermano’”.

Wingard dijo que se enfocó en mantener a los humanos “tan juntos como fuera posible” con los monstruos a lo largo del filme, incluyendo en un momento evocador de “E.T.” con la actriz sorda Kaylee Hottle. Pero en los enfrentamientos de los protagonistas, “era muy importante para mí hacer lo que hicieron las cintas originales... Cuando ocurrían las batallas de los monstruos, (las cámaras) se quedaban con los monstruos. Quisimos asegurarnos de que los monstruos fueran capaces de hacer lo suyo”. Eso incluye una pelea sobre y bajo un portaaviones en medio del océano, con Kong forcejeando y Godzilla moviéndose suavemente por el agua.

Skarsgard, cuyo personaje lleva a un equipo en busca de Kong a una de las locaciones más fantásticas de la película, dijo que la idea de Wingard era “apoyarse en toda esa locura... Si iba a ser grande, hacerlo realmente grande. Volverse locos, divertirnos. No hemos visto a estos titanes frente a frente en 50 o 60 años, así que había que disfrutarlo”.

El aliento atómico de Godzilla y los golpes de pecho de Kong fueron creados con el máximo impacto sensorial, y los espectadores también lo sentirán en la pantalla chica. Los ajustes por la pandemia llevaron a un estreno simultáneo en cines y HBO Max la próxima semana. Los actores dicen que simplemente están contentos de compartir el espectáculo, sea en formato IMAX o un iPhone.

“Estos son tiempos extraordinarios que exigen medidas extraordinarias”, dijo Bichir, quien interpreta a un magnate tecnológico. “Esta es una de esas películas que se verán en cada rincón del planeta y simplemente eso me hace muy feliz. Estoy muy emocionado por eso”.

Henry, actor de la serie “Atlanta” que interpreta a un presentador de podcast con teorías conspiratorias, dijo que la extravagancia del filme se siente apropiada para este momento de la pandemia. “La gente necesita celebrar y vitorear y divertirse y ver millones de dólares en efectos especiales”, dijo. “Simplemente necesitamos algo para escapar, algo para divertirnos”. Legendary y la distribuidora Warner Bros. no han anunciado una próxima entrega de “Monsterverse”.

Wingard dijo que le encantaría volver a una “fase dos” de la franquicia, imaginando una “película casi muda donde sólo vemos a los monstruos haciendo lo suyo”. “Creo que el público está listo”, dijo. “Creo que el mundo de los efectos especiales está al día como para poder manejar eso”.

Por Ryan Pearson (AP) / La periodista de AP Berenice Bautista contribuyó a este despacho desde la Ciudad de México.