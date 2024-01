La épica estadounidense “Oppenheimer” de Christopher Nolan dominó la 81ª edición de los Golden Globe, ganando el premio a mejor película dramática, mientras que “Poor Things” de Yorgos Lanthimos logró una sorpresiva victoria sobre “Barbie” para triunfar en la categoría de mejor comedia o musical.

Si la temporada de premios se había preparado para un segundo enfrentamiento de Barbenheimer, este round fue para “Oppenheimer”. También ganó el premio a mejor dirección para Nolan, mejor actor dramático para Cillian Murphy, mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. y mejor música original para Ludwig Göransson.

“Periodistas de los Golden Globe, gracias por cambiar y, por lo tanto, cambiar su nombre”, dijo Downey.

Además de mejor comedia o musical, “Poor Things” también ganó por la interpretación de Emma Stone como Bella.

“Veo esto como una comedia romántica”, dijo Stone. “Pero en el sentido de que Bella se enamora de la vida misma, más que de una persona”.

Lily Gladstone ganó el premio a la mejor actriz en una película dramática por “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese. Gladstone, quien comenzó su discurso hablando el idioma de su tribu nativa, la Nación Blackfeet, es la primera ganadora indígena en la categoría.

“Esta es una victoria histórica”, dijo Gladstone. “No sólo me pertenece a mí”.

Los Globes cumplen 81 años, pero se enfrentaban a un capítulo nuevo e incierto. Después de ediciones tumultuosas y de numerosos escándalos, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se disolvió, lo que abrió paso a unos nuevos Globes, en una nueva televisora (CBS), para intentar recuperar su posición como la tercera entrega de premios más importante del año, después de los Oscar y los Grammy.

La gala tuvo un comienzo difícil. El maestro de ceremonias Joy Koy subió al escenario del Beverly Hilton International Ballroom en Beverly Hills, California y el monólogo del filipino-estadounidense abordó algunos temas esperados: El medicamento para bajar de peso Ozempic, la habilidad de Meryl Streep para ganar premios y la larga duración de “Oppenheimer”, (“Necesitaba otra hora”, dijo).

Después de que un chiste que no dio risa, Koy, quien fue nombrado anfitrión después de que algunos nombres más importantes se negaran, también notó lo rápido que había sido elegido para el trabajo. “Oye, conseguí el trabajo hace 10 días. ¿Quieres un monólogo perfecto?”, dijo Koy. “Escribí algunos de estos (chistes) y son de los que te ríes”.

La victoria de Downey, su tercer Globo, le negó uno a Ryan Gosling y su Kenergy o energía de Ken, que era considerado uno de sus más fuertes competidores en una de las muchas contiendas cara a cara entre “Oppenheimer” y “Barbie” de Greta Gerwig. Los cineastas se enfrentaron en la categoría de mejor dirección, donde triunfó Nolan.

“Barbie” también ganó varios premios

Pasaron dos horas antes de que “Barbie”, el mayor éxito de taquilla del año, con más de $1,400 millones en ventas de entradas, ganara un premio. “What Was I Made For?” de Billie Eilish se llevó el premio a la mejor canción y, poco después, “Barbie” se llevó el nuevo premio de los Globes por “logro cinematográfico y de taquilla”. Algunos pensaron que el premio podría ser para Taylor Swift, cuyo “Taylor Swift: The Eras Tour” también estableció récords de taquilla.

Margot Robbie, estrella y productora de “Barbie”, aceptó el premio con un vestido rosa inspirado en la Barbie Superestrella de 1977.

“Nos gustaría dedicar esto a cada persona del planeta que se vistió especialmente y fue al mejor lugar de la Tierra: las salas de cine”, dijo Robbie.

“Barbie” y “Oppenheimer”, dos éxitos de taquilla unidos por una fecha de estreno común, también se enfrentaron en la categoría de mejor guion. Pero, sorpresivamente, Justine Triet y Arthur Harari ganaron por el guion del drama judicial francés “Anatomie d’une chute” (“Anatomy of a Fall”). Posteriormente, la película de Triet también obtuvo el premio a la mejor película en lengua no inglesa.

Aunque los Globes no tienen una correlación directa con los Premios de la Academia, pueden impulsar campañas en un momento crucial. La votación para las nominaciones al Oscar comienza el jueves y las sensaciones gemelas del Barbenheimer siguen siendo las favoritas.

Sin embargo, se avecinan otros contendientes, incluidos “Poor Things” y “The Holdovers”.

Paul Giamatti y Da’Vine Joy Randolph ganaron por “The Holdovers” de Alexander Payne. Giamatti, que se reunió con Payne dos décadas después de “Sideways”, ganó el premio al mejor actor y Randolph ganó por su interpretación de una mujer afligida en el drama de un internado ambientado en los años 1970.

“Oh, Mary, has cambiado mi vida”, dijo Randolph sobre su personaje. “Me has hecho sentir vista de tantas maneras que nunca había imaginado”.

“The Boy and the Heron” (título original “Kimitachi wa dô ikiru ka”) de Hayao Miyazaki ganó el premio a la mejor película animada, superando a “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

“Succession” y “The Bear” dominan en televisión

La última temporada de “Succession” arrasó en el aspecto televisivo. Ganó el premio a la mejor serie dramática por tercera vez, una marca que iguala el récord establecido por “Mad Men” y “The X-Files”. También ganaron tres estrellas de la serie de HBO: Matt Macfadyen, Sarah Snook y Kieran Culkin.

“Es agridulce, pero cosas como esta lo hacen bastante más dulce”, dijo el creador de “Succession”, Jesse Armstrong.

“The Bear” de Hulu también se llevó tres premios, incluido el de mejor serie de comedia. Jeremy Allen White ganó por segunda vez, pero ahora tuvo compañía. Ayo Edebiri ganó su primer Globe por su actuación protagónica en la segunda temporada de la serie. Agradeció a los asistentes de sus agentes y gerentes.

“Para las personas que responden mis correos electrónicos”, dijo Edebiri.

“Beef” ganó tres premios: mejor serie limitada y premios de actuación para Ali Wong y Steven Yeun.

Los Globe también agregaron un nuevo premio a mejor actuación de comedia de monólogos en televisión. Sorprendentemente fue para Ricky Gervais, quien no asistió a la gala de la que fue varias veces anfitrión. Algunos esperaban que Chris Rock ganara por “Selective Outrage”, su respuesta a la bofetada de Will Smith.

El regreso de los Globes

Hace unos años, los Golden Globe estaban al borde del colapso. Después de que el diario The Los Angeles Times publicara un reportaje que revelaba que la HFPA no tenía integrantes negros, Hollywood boicoteó la organización. Los Globes de 2022 prácticamente fueron cancelados y retirados de la televisión. Después de las reformas, los Globes regresaron a NBC el año pasado con un contrato de un año, pero con un horario de martes por la noche. Con Jerrod Carmichael como anfitrión, la transmisión atrajo a 6.3 millones de espectadores, un nuevo mínimo para NBC y muy lejos de los 20 millones que alguna vez la sintonizaron la premiación.

Los Golden Globe fueron adquiridos por Eldridge Industries y Dick Clark Productions, propiedad de Penske Media, y se convirtieron en una empresa con fines de lucro. La HFPA (que normalmente contaba con unos 90 votantes) se disolvió y un nuevo grupo de unos 300 periodistas de espectáculos de todo el mundo votan ahora por los premios.

Aún quedan dudas sobre el futuro a largo plazo de los Globos, pero su valor para los estudios de Hollywood sigue proporcionando un impulso en las campañas de promoción de los aspirantes a los premios. (Los Oscar se celebrarán hasta el 10 de marzo). Este año, debido a las huelgas de actores y guionistas, los Globes se transmiten antes que los Emmy, que se pospusieron hasta el 15 de enero.

Con las ventas de entradas de cine todavía un 20% por debajo del ritmo anterior a la pandemia y la industria enfrentando un 2024 potencialmente peligroso en taquilla, Hollywood necesitaba los Golden Globe tanto como siempre.