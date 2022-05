En una industria ansiosa por rostros jóvenes, especialmente en el caso de las actrices, y que además en muchos casos acaban por ser fugaces, no es habitual encontrar una producción de tanto éxito protagonizada por dos mujeres ya octogenarias, con una larga trayectoria a sus espaldas, como son Jane Fonda y Lily Tomlin, estrellas de “Grace and Frankie”, alabadas desde el estreno de la serie en mayo de 2015.

El pasado verano, Netflix estrenó por sorpresa un adelanto de la temporada final de “Grace and Frankie”, un regalo para aligerar la espera de los seguidores de la que ha terminado por convertirse en la serie más longeva de las creadas por la plataforma, cuando ya apuesta por producciones con pocas temporadas y un recorrido limitado.

Con el estreno de la última temporada completa a finales de abril, con 12 nuevos episodios, “Grace and Frankie” se despide tras siete temporadas y 94 episodios de éxito (tres más que otra de las joyas de Netflix, “Orange is the New Black”), con Jane Fonda y Lily Tomlin, en los papeles de Grace y Frankie, respectivamente, reivindicando su posición en una industria que no suele apostar por actrices de su edad en papeles principales.

La comedia creada por Marta Kauffman y Howard J. Morris habla de comienzos, de nuevas oportunidades, que llegan también a una edad avanzada, aunque la historia empieza con una despedida: la de Grace y Frankie de sus maridos, Robert (Martin Sheen) y Sol (Sam Waterston) de los que se divorcian después de que estos revelen su homosexualidad y anuncien que quieren empezar, por fin, una nueva vida juntos después de años de una relación sentimental vivida en la clandestinidad.

Escena de "Grace & Frankie" con Lily Tomlin (izquierda) y Jane Fonda. Foto Suzanne Tenner/NETFLIX © 2022 (Suzanne Tenner/Netflix)

Junto al veterano casting principal, como secundarios a los largo de las siete temporadas han destacado June Diane Raphael (Brianna Hanson), Brooklyn Decker (Mallory Hanson), Baron Vaughn (“Bud” Bergstein) y Ethan Embry (Coyote Bergstein), interpretando a las hijas de Grace y Robert Hanson y a los hijos de Frankie y Sol Bergstein.

Entre los secundarios que han participado de forma recurrente en “Grace and Frankie” destacan Peter Cambor (Barry), Lindsey Kraft (Allison), Millicent Martin (Joan-Margaret), Tim Bagley (Peter), Peter Gallagher (Nick), Ernie Hudson (Jacob) o Lisa Kudrow (Sheree), aunque la colaboración estelar más esperada por los seguidores de la serie tiene lugar en la temporada final de “Grace and Frankie”.

Y es que en la despedida de la serie de Netflix se produce un reencuentro largamente deseado: el de Jane Fonda y Lily Tomlin con la cantante Dolly Parton, con quien también coincidieron en la célebre comedia de 1980 “9 to 5″, película desde la que las veteranas actrices forjaron una gran amistad.

AMISTAD INQUEBRANTABLE

Una amistad que las actrices han mantenido durante décadas y que sus personajes acaban también viviendo en la pequeña pantalla pese a que en principio Grace y Frankie no se soportan.

La situación de partida de la trama no hace augurar nada bueno, pero Grace y Frankie acaban siendo inseparables compañeras de aventuras, y también socias empresariales, a pesar de ser dos mujeres con una personalidad totalmente opuesta que se han odiado durante décadas y que se ven obligadas a ser vivir bajo el mismo techo después de la noticia de sus exmaridos.

Grace, mujer de negocios, celosa de su intimidad y empeñada en guardar las apariencias, poco tiene que ver con la caótica Frankie, un espíritu libre que saca a Grace de sus casillas continuamente, y que parece atrapada en el apogeo de la cultura hippie.

En ese contraste reside gran parte del éxito de una serie que presta atención y trata con toda naturalidad situaciones a las que se enfrentan las mujeres superada cierta edad, y que no suelen ser centro de la trama en las producciones de ficción si no es como mera anécdota y de forma estereotipada.

Grace y Frankie crean un vínculo tan improbable como inquebrantable, que les permite enfrentar todo tipo de contratiempos y aventuras a lo largo de las siete temporadas. “Cuando estamos juntas somos imparables”, se dicen.

Aunque ya había participado de forma recurrente en la serie “The Newsroom”, el de Grace ha sido el primer papel protagonista en televisión de Jane Fonda (Nueva York, 1937), actriz ganadora de dos premios Oscar, tres premios Globo de Oro, dos BAFTA y un Emmy, además de haber recibido premios honoríficos a su trayectoria como el Cecil B. DeMille y el León de Oro del Festival de Venecia.

Para Lily Tomlin (Detroit, 1939), el papel de Frankie ha supuesto una nominación a los Globos de Oro y cuatro de las 25 nominaciones a los premios Emmy que ha recibido a lo largo de su carrera, un galardón que ha logrado en seis ocasiones, y otras tres al premio del Sindicato de Actores, que en 2017 le otorgó el Premio de Honor.

Las amigas Grace y Frankie se despiden, pero a las amigas Jane y Lily todavía les queda trayectoria juntas por delante, no en vano la serie, que comenzó con episodio titulado “El final”, concluye bajo el título “El Principio”.

Ambas volverán a unirse, esta vez en la gran pantalla, como protagonistas de la película “Moving On”, una comedia escrita y dirigida por Paul Weitz, y en la que se meterán en la piel de dos viejas amigas que se reencuentran en un funeral y deciden vengarse de un viudo que les hizo daño varios años atrás.