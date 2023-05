En los géneros cinematográficos el que algo sea diferente no necesariamente significa que sea mejor. Aún tomando eso en consideración, la ambición y riesgos artísticos que asume James Gunn como guionista y director de “Guardians of the Galaxy Vol 3″ son genuinamente especiales y llegan acompañados de una ejecución espectacular.

En esta película, que comienza a exhibirse en los cines de Puerto Rico hoy jueves, el cineasta constantemente está socavando o dándole un giro diferente no solo a las convenciones del género. A esto se le suma retos directos sobre lo que se supone que sea una producción de Marvel Studios y específicamente un filme de los Guardianes de la Galaxia como sus figuras protagónicas.

Esta secuela, que definitivamente se posiciona como el cierre de una trilogía, retiene el humor, la acción y el brío audiovisual de los filmes anteriores. El tono es diferente. Mucho más melancólico y pausado, lo cual no significa lento ni aburrido. En pantalla esto se refleja de la forma en que Gunn pausa para que cada uno de sus personajes principales y secundarios tengan su momento de complejidad emocional. En esta ocasión el cineasta está menos interesado en crear una aventura épica; su enfoque es darle esa escala a la jornada emocional de los personajes titulares. Cada uno tiene que enfrentar los traumas que han estado cargando y cada uno tiene la oportunidad de tratar de sanar y moverse hacia lo que será el próximo reto en sus vidas.

Para esto, el guion de James Gunn coloca a Rocket (la voz de Bradley Cooper) como el eje central de la trama. Este es un personaje que nunca ha querido compartir los detalles de su pasado. Después de un incidente violento que pone su vida en riesgo, la película alterna entre secuencias que muestran la historia de su origen y como Peter Quill (Chris Pratt) Gamora (Zoe Saldaña), Drax (Dave Batista), Groot (la voz de Vin Diesel) Nebula (Karen Gillan) y Mantis (Pom Klementieff) luchan para sacarlo de peligro.

El enfoque del filme son los personajes que llevamos siguiendo desde los filmes anteriores, pero no se puede hablar de este filme sin mencionar que tiene un villano superlativo, interpretado por Chukwudi Iwuji como “The High Evolutionary”.. Su nivel de crueldad sobrepasa cualquier cosa que haya hecho Thanos y Gunn se encarga de explotar este personaje al máximo.

Lo mejor de este tercer filme es como Gunn se las ingenia para reclamar cada uno de estos personajes y darle una profundidad dramática que se supone que no existan en los arquetipos que cada uno representa. El humor y la música sigue presente y Gunn se encarga de crear por lo menos dos secuencias de acción que le recuerdan al publico que esto es una película dentro del MCU. Aún así, convertir esta oferta en un filme de personaje no es solo subversivo sino, también es extremadamente efectivo para darle un merecido cierre a las aventuras de estos Guardianes de la Galaxia.