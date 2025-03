Guerra poco creativa entre robots y humano

Los millones que se gastaron en el filme se ven en pantalla, pero ninguna de las decisiones creativas detrás de la cámara indica que esta es una película de los mismos directores que elevaron la acción en el universo de Marvel con “Captain America: The Winter Soldier”.

En el rol principal, Millie Bobby Brown constantemente está peleando para no rendirse, pero esta lucha la drena del carisma que ha destacado su presencia en pantalla.

De Chris Pratt (Keats) mientras menos se diga mejor, y la realidad es que no es culpa del actor. La lógica de su “casting” en esta producción parecería ser “él puede hacer para la nostalgia de los 90 lo que hizo para la nostalgia de los 70 y 80 en las películas de ‘Guardians of the Galaxy’”. El que nadie se molestara en darle profundidad a su personaje causa que lo más interesante que haga Keats en el filme sea cambiar de recorte a mitad de trama.