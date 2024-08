Harrison Ford y Miley Cyrus serán homenajeados como Leyendas de Disney

La estrella de esas franquicias, Ford, tendrá su firma y huellas de manos nuevamente más de 20 años después de que fuera incluido en el Paseo de la Fama de Hollywood. El venerado actor se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel en la próxima película “Captain America: Brave New World”.

Curtis ha aparecido en una buena cantidad de proyectos bajo el estandarte de The Walt Disney Studios, desde “Beverly Hills Chihuahua” hasta “You Again” . Ripa repetirá su papel en la próxima secuela de la película favorita de los fans, “Freaky Friday” , junto a Lindsey Lohan .

La presentadora de programas de entrevistas de ABC y pilar de la cadena se reunirá con su ex copresentadora Seacrest. Su carrera en la cadena de televisión abarca más de 30 años y ahora presenta “Live with Kelly and Mark” con su esposo, Mark Consuelos.