La secuela de “Sex and the City” continúa dando de qué hablar. Esta mañana -finalmente- los seguidores de la famosa serie de televisión estadounidense pudieron disfrutar del tráiler de “And just like that”, y conocieron su fecha de llegada a HBO Max.

Según el servicio de suscripción de video a la carta en streaming, propiedad de WarnerMedia, los primeros dos capítulos de los 10 que conformarán este programa estarán disponibles desde el 9 de diciembre. Luego habrá un lanzamiento semanal durante cada jueves.

El avance oficial incluye la reunión de los personajes de Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte). La trama gira en torno al viaje de la vida y la diferencia de la amistad de las tres féminas a los 30 y los 50 años. De esta manera, se dan cuenta de lo difícil que suele ser el día a día.

A pesar de que las intérpretes han caracterizado a los personajes desde hace muchísimo tiempo, lo cierto es que la gran ausente será Kim Cattrall, quien completaba el cuarteto original de la Gran Manzana y le daba vida a “Samantha Jones”.

Bajo el lema “hay cosas que nunca cambian”, comienza oficialmente la cuenta regresiva para conocer “And just like that”, cuyo elenco incluye la firma de actores como Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.