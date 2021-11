Como antesala del lanzamiento de la nueva versión de la serie original Sex and the City ‘and just like that...’ que se transmitirá próximamente por HBO Max, Airbnb y Warner Bros. Consumer Products, se unieron para abrir las puertas del apartamento del personaje Carrie Bradshaw, en la ciudad de Nueva York, y permitir que los fanáticos de la serie puedan transportarse al mundo de la protagonista.

Airbnb promete una experiencia completa en el apartamento de Carrie en Upper East Side que incluye un recibimiento virtual por la propia Sarah Jessica Parker, protagonista de la serie y quien encarna a Carrie, acceso único a su popular armario con todos sus vestidos y su colección de zapatos, un brunch en Chelsea, una sesión de fotos centrada en la moda, tragos cosmopolitans, escribir en su computadora portátil y hasta hablar por teléfono con amigos en su inalámbrico de los 2000.

La plataforma de alquileres a corto plazo ofrecerá dos estadías de una noche para hasta dos invitados, el 12 y 13 de noviembre por solo $23 la noche. Cada alojamiento es una recreación de la casa de piedra rojiza de Carrie, en honor a los 23 años desde que por primera vez nos introdujeron a la moda.

“El personaje de Carrie Bradshaw está cerca de mi corazón y es muy querido para mí, y volver a visitar su mundo para la continuación de la historia de Sex and the City ha sido una gran alegría”, dijo Parker. “Estoy emocionada de que nuestra audiencia experimente el Nueva York de Carrie como nunca antes y camine en sus zapatos, literalmente, por primera vez”, dijo Parker.

Durante su estancia, los huéspedes se verán inmersos en una experiencia Carrie con Carrie que incluye un saludo virtual en el check-in de la propia Sarah Jessica Parker, y una narración que recuerda la introducción que invita a la reflexión de cada episodio.

Airbnb hará una donación al Studio Museum en Harlem, un museo de arte contemporáneo que defiende el trabajo de artistas afrodescendientes.

Aquellos que deseen reservar deben tener en cuenta que las reglas de esta estancia requieren un estricto cumplimiento de las pautas locales de COVID-19. El personal en el lugar seguirá las pautas locales, estatales y federales aplicables, así como las prácticas de seguridad COVID-19 de Airbnb, que incluyen usar cubrebocas, el distanciamiento social cuando lo requieran las leyes o pautas locales, y cumplir con nuestro proceso de limpieza mejorado de cinco pasos. Los huéspedes son responsables de su propio viaje hacia y desde la ciudad de Nueva York.

Los fanáticos de Sex and the City interesados en caminar con los zapatos de Carrie pueden solicitar reservar estas estadías a partir del lunes 8 de noviembre al mediodía ET en airbnb.com/sexandthecity.