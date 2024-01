“In the Summers”, la película protagonizada por Residente, triunfa en Sundance

“Girls Will Be Girls”, sobre un internado en el Himalaya, ganó el premio del público al mejor drama cinematográfico mundial. La película producida por Darren Aronofsky “Little Death”, protagonizada por David Schwimmer como guionista de televisión, ganó el premio NEXT Innovator. El ganador del premio del público fue el drama irlandés “Kneecap”, sobre un trío de rap de Belfast, coprotagonizado por Michael Fassbender.

Las ganadoras de Sundance a menudo se convierten en algunas de las películas más aclamadas del año. El festival del año pasado presentó “Past Lives” (“Vidas pasadas”), de Celine Song, nominada a mejor película y mejor guion el martes por los Premios de la Academia. Otros títulos de Sundance que llegaron a los Oscar incluyen la ganadora a la mejor película de 2022 “CODA” (“CODA: Señales del corazón”), “Summer Of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised)” y “Minari”.