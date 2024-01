Residente llega con fuerzas al Festival de Sundance tras su debut actoral y con planes de un filme

View this post on Instagram

“De verdad yo no lo estaba viendo como considerar entrar a la actuación. Lo vi como un proyecto de arte al cual me invitaron y me dejé llevar por las ganas de hacer algo distinto con mi carrera y experimentar” , relató el autor de ‘Atrévete-te-te’.

“Antes me habían ofrecido actuar y yo decía que no porque pensaba que yo no lo podía hacer, pero ahora que lo he hecho me gustó y lo disfruté”, dice el cantante, abierto a la posibilidad de seguir actuando si aparece otra oportunidad interesante.