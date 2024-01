A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el galardonado rapero René Pérez Joglar, conocido como Residente, anunció su nueva ofrenda musical titulada “Ron en el piso” que estrenó este jueves en todas las plataformas digitales junto con un vídeo.

“Hoy a las 8:00 p.m. derramo ron en el piso. El 23 de diciembre del 2021 murió mi primo Julián. Esa noche me puse a escribir un tema que se convirtió en otro. Junto con mi primo empezó la ruta rumbo a la Calle 13, la calle a la que le debo todo”, indicó el productor y compositor a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter).

“Esa noche el lápiz fue del tiempo que se va y el recorrido que se queda. La realidad es que frente a todo lo que ocurre en el mundo me he desanimado un poco con la idea de sacar música. Pero la otra verdad es que la única válvula de escape que tengo ahora mismo es la música”, añadió en el mensaje.

Residente realizó el lanzamiento imprevisto luego de que, en diciembre pasado, a través de un mensaje de poco más de siete minutos, les explicara a sus fanáticos las razones por las cuales pospuso la salida de su disco el año pasado.

“Desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto, ¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada? ¿Por qué no todo se detiene como en la pandemia? Que todo se detenga para que así todos nos enfoquemos en Gaza”, expresó el artista puertorriqueño en su mensaje.

En el vídeo, de aproximadamente seis minutos y medio, Residente recorre, a través de imágenes, las diferentes etapas de su vida, su familia y su experiencia con Calle 13, entre otras vivencias. En el video, el artista también echa un nostálgico vistazo a sus logros y desaciertos tanto en su carrera como en su vida personal.

“Esto va por lo que somos, por lo que fuimos. Por to’ lo que tenemos, por to’ lo que tuvimos. Por las lloradas, por to’a las carcajadas. Por to’ los triunfos y por todas las cagadas”, reza la lírica del tema.

Actualmente, Residente continúa trabajando en la finalización de su segundo álbum en solitario a través del sello 5020 Records y Sony Latin.