El cantante puertorriqueño de música urbana, René Pérez, mejor conocido como “Residente”, recurrió anoche a sus redes sociales para mostrarse como muy pocas veces lo ha hecho: triste y desanimado. Mediante una carta y un montaje fotográfico, el productor y filántropo dio a conocer la muerte de su primo hermano, Julián, a causa de una sobredosis.

“Esta madrugada perdí a mi primo hermano Julián, sangre de mi sangre. Siempre fue mi hermano mayor. Hice muchas cosas por primera vez con él. Estoy muy triste y el mundo es mucho menos sin él. Me acompañó durante toda mi vida, me acompañó durante los verdaderos comienzos de mi carrera, mucho antes que cualquier sello discográfico”, comenzó el miembro fundador y vocalista de la desaparecida agrupación musical Calle 13.

Con el tema “Prepárame la cena” de fondo, el montaje recoge varias imágenes de su niñez, adolescencia y juventud. También presenta un vídeo de una reunión familiar que evidencia el buen sentido de humor que tenía Julián.

“Este tema que suena se lo escribí a él cuando por primera vez me sentí solo en un cuarto de hotel. Esa vez experimenté lo solo que uno se puede sentir aunque estés rodeado de gente”, continuó el cantante de 43 años.

René Pérez Joglar, nombre completo del artista, detalló que “toda la familia siempre batalló junto a él (Julián), pero esta condición pudo más que todos los abrazos que le dimos”. En tan solo 11 horas, la publicación ha alcanzado sobre 371 mil reproducciones y cientos de comentarios entre los que se destacan los de amigos de la industria del entretenimiento como la exreina de belleza Dayana Torres y los cantantes Wisin y Ednita Nazario.

Pérez Joglar añadió que nunca perdió la esperanza de ver a Julián rehabilitado. Sin embargo, “siempre” esperó este día. “Al final siempre estuvimos todos listos con la cena para cuando regresara. No necesito que me llamen o me escriban. No me gusta publicar cosas como estas. Hago esto porque sé que a él le hubiera gustado que compartiera esto con ustedes”.