Los fanáticos de la saga del súperhéroe Batman recibieron con gran estusiasmo un nuevo avance de lo que será la película protagonizada por Robert Pattison y que se espera que estrene en todos los cines el 4 de marzo de 2022.

Los cortos de las películas “The Batman”, “The Flash” y “Black Adam” fueron los platos fuertes ayer sábado del DC Fandome, el evento virtual que por segundo año seguido ha organizado Warner Bros. para detallar sus planes futuros sobre las adaptaciones de las historias de DC Comics.

Con Pattinson como el héroe enmascarado, el trailer de “The Batman” presentó escenas bastante oscuras en las que también aparecen otros actores del elenco como Zoë Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (The Penguin) o Andy Serkis (Alfred Pennyworth).

Este nuevo y ambicioso proyecto sobre Batman, una de las apuestas más importantes de Warner Bros. para 2022, cuenta con la dirección de Matt Reeves, cuya filmografía incluye cintas como “Cloverfield” (2008), “Dawn of the Planet of the Apes” (2014) y “War for the Planet of the Apes” (2017).

Luego de ver el tráiler por primera vez, el crítico de cine de El Nuevo Día, Juanma Fernández París publicó en Intagram un vídeo dando su opinión del corto más reciente, dejando claro que por lo regular no hace este tipo de cosas. “Yo usualmente no hago video reaccionando a tráilers, pero tengo que admitir que el de ‘The Batman’ me impresionó tanto, que por ese es que estoy haciendo este vídeo. Primero, lo que tengo que decir es que no quiero ver más nada después de esto. Según lo que veo, que comunica el tono de lo que si lo que vende este tráiler es la película que vamos a ver cuando estrene en marzo, pues no me sorprende en lo absoluto. Porque Matt Reeves es un cineasta súper creativo, super acertado, que sabe ocupar espacios comerciales y hacer cosas interesantes dentro de esos espacios comerciales”.

“Esta es una versión mucho más ‘rough’ y un poco más ha entrado en el aspecto detectivesco de cuando estás metido en la mafia de Gotham, te van a soltar balas, va a haber violencia y violencia real, no violencia de cómic. Se siente que aquí no va a hacer un tono desigual”, explicó el crítico. “Lo que sí me entusiasma es qué vamos a ver ese ‘gap’ al cual Christopher Nolan aludió en ‘Batman Begins’, que es el momento en que Batman todavía está sacando el trauma de la muerte de sus padres y está consumido por su furia y con sed de venganza. Eso es un Batman que no hemos visto mucho en la pantalla grande. Hemos visto poquito, hemos aludido, pero no lo hemos visto ‘full’ y aquí se siente que está película va a darlo todo”, manifestó el reconocido crítico de cine.