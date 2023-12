Bajo el proyecto “Keep Walking Films”, la popular marca de whisky escocés, Johnnie Walker continúa sus esfuerzos para erradicar los estereotipos de los latinos en la industria cinematográfica y de la mano del actor Amaury Nolasco y la directora Mariem Pérez Riera, anunciaron un certamen de cortometrajes que invita a cineastas en Puerto Rico a contar más historias que reflejen la diversidad y cultura.

Con esta segunda fase del proyecto, se busca continuar impulsando narrativas que no solo entretengan, sino que inspiren, despierten conciencias, abran paso a las nuevas generaciones y por qué no, sirva de plataforma para resaltar el talento local.

¿Qué debes saber para participar?

- Las inscripciones ya están abiertas al público y permanecerán disponibles hasta el 2 de febrero.

- El concurso invita a cineastas con o sin experiencias, mayores de 18 años y residentes en Puerto Rico.

- Deben presentar un guion original para realizar un cortometraje con una duración entre 3 a 15 minutos.

Según se detalló, estos guiones deben narrar historias que representen la cultura, personalidad, raíces puertorriqueñas, pero sobre todo, libres de estereotipos que por décadas ha encasillado a los actores latinos, discriminando por su color de piel, acento o procedencia, lo que, en la mayoría de los casos, limita sus oportunidades en la pantalla grande.

“Estoy ansioso. Para mí va a ser un deleite, comenzar a leer lo que nos presenten. Y te comento, uso a American Idol como ejemplo, no solamente ganan los primeros tres, puede haber libretos que, a lo mejor, son un cuarto, quinto o sexto lugar, y a lo mejor nos interesa a otra persona que esté en panel. Quizás le falte algo, pero a lo mejor me gusta para yo producirlo. Hay oportunidades para todos, y estas son las cosas que me llaman la atención, ver qué encuentro allí”, aseguró en entrevista con El Nuevo Día el actor de Hollywood, quien cuenta con una casa productora, “369 Productions”.

Luego de recibidas las propuestas, un panel evaluador seleccionará a tres ganadores que recibirán un estipendio de $15,000 cada uno para materializar su idea cinematográfica.

Cabe recalcar que, además del estipendio para la producción, los cineastas seleccionados recibirán sesiones de mentoría con Amaury Nolasco, embajador de la marca, y la galardonada directora y productora puertorriqueña Mariem Pérez Riera, quien estuvo a cargo del documental “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It”.

Para el actor de la recordada serie de comedia “Work It” que transmitía la cadena televisiva ABC, es importante que se dé el primer paso, y si no hay películas sin personajes estereotipados, está en nosotros como sociedad comenzar a crearlos.

“Al inicio, tú coges el papel que te den, porque no estamos en la posición de rechazar. Hay que pagar una renta, tengo que poner comida en mi plato. Y hay veces que no quisiera estar haciendo el papel de malo, o del drogadicto”, aseguró el puertorriqueño.

En una entrevista previa con este medio, el actor de 52 años aseguró que, desde su llegada a Hollywood hace unos 25 años, tuvo que enfrentar incómodas situaciones de estigmas y se le fue negado un papel. “Hay veces que te enamoras de un personaje… y no te lo quieren dar por el simple hecho de ser latino, o tener un acento”, lamentó Nolasco, quien ha participado en películas y series como “CSI: Crime Scene Investigation”, “ER”, “Prison Break”, “Chase” y “Work It”, entre otros.

Según un estudio de la Motion Picture Association (MPA), los latinos representaron solo el 5.4% de los protagonistas de películas y el 5.7% de los actores en cualquier papel en películas. Por otro lado, un estudio de Popflick reveló que el 90.3% de las películas independientes no llegan a estrenarse en cines.

“Este certamen es una invitación a dar forma al mañana, a través del cine. Estamos entusiasmados de ofrecer un espacio donde la autencidad y la diversidad cultural que nos representa brillen con historias que nos definan en vez de limitarnos”, dijo la gerente de cultura e influenciadores de Diageo, Karen Álamo.

Finalizando, los ganadores tendrán la oportunidad de presentar sus cortometrajes durante el Keep Walking Films Festival, que estrenará en el Distrito T-Mobile a mediados del próximo año, y que reunirá a cineastas, aficionados al cine y profesionales de la industria para celebrar por todo lo alto el cine puertorriqueño.

Para más información sobre cómo participar, incluyendo los requisitos de inscripción, visita www.johnniewalker.com.