La sonrisa del cineasta Ray Figueroa esta más radiante estos días. Llegó a nuestro estudio de fotografía con su característica gorra gris oscura y una t-shirt negra del anime japonés de “Demon Slayer”, comentando que el lanzamiento del poster de su último proyecto, diseñado por el talentoso ilustrador Josué Oquendo, ha dejado mucho de qué hablar.

“¡En verdad que se botó! Un montón de gente me ha escrito diciéndome que les encantó. Quizás deba imprimir algunas copias, por lo menos para que los del crew puedan tener la suya”, dijo con entusiasmo. Mientras se acomodaba casualmente en un taburete de madera para la sesión de fotos, confesó lo emocionado que estaba con la aproximación del estreno de “Érase una vez en el Caribe”, filme que estará disponible en los cines de Caribbean Cinemas alrededor de la isla a partir de este próximo 12 de octubre.

¿Estabas esperando la reacción que ha tenido el público ante el tráiler?

“Yo sabía que iba a haber una reacción por lo menos de parte del corillo que yo sé que les interesan estas cosas. Lo que me ha sorprendido es que mucha gente que no tiene nada que ver también está bien interesada. Claro, a Gabriel Coss, el editor, le quedó bien bonito el tráiler. La realidad es que mucha gente me decía que iba a estar buena pero, yo creo que uno no puede pensar así como ‘¡Papi, voy a romperla! ¡100,000 copias obligao!’. Esa es la manera más fácil de lograr lo contrario. Entonces no me voy a poner a pensar así hasta que salga la película y la gente la vea. Hasta que eso no pase uno nunca sabe. Pero hasta ahora, feliz porque a la gente le ha encantado”.

Descríbeme la trama de la película en tres palabras.

“En tres palabras está complicado… porque la verdad es que la trama es como dos películas en una. Yo traté de hacer la historia samurái de este tipo que era un capataz viejo, que era un fajón con los machetes, que está retirado de su mundo porque ya tiene a su familia y un día descubre que se llevaron a su pareja y él sale a buscarla. Por otra parte, también está el concepto de la historia de una geisha, de esta chica que viene de una familia pudiente pero que terminó en desgracia y ahora es la esposa de un campesino. La raptan pero es con la intención de ofrecerle una jaula de oro. Entonces, hay dos historias. Uno que quiere ir a rescatar y otra que tiene que ver si quiere que la rescaten. Uno que viene con venganza y otra que viene con seducción”.

Este largometraje está inspirado en una combinación entre el género samurái, los westerns y las novelas clásicas. ¿De dónde surge tu afinidad por las mismas? ¿Fueron lo que te inspiraron a escribir la película?

“Yo desde chamaco soy bien fanático de la cultura japonesa. Veía los animes desde pequeño hasta el día de hoy y siempre me tripeó mucho la película samurái. Era mi favorita porque tenía mucho que ver con las películas de vaqueros, en realidad están bien vinculadas, y yo me pasaba viendo las películas de vaqueros que mi papá me traía los fines de semana cuando tenía un VHS. No fue hasta que hice dos cortos, “Desagravio” y “La espada y la horquilla”, que fue un corto que hice en Japón con un crew japonés, que pensé en mezclar estos dos proyectos y hacer este. Pero la idea de mezclar jíbaros con los samuráis lleva mucho tiempo. Antes de mí había hasta un cómic que se llama “Jíbaro Samurái” que es literalmente de un jíbaro que es samurái en Japón. También tenía amistades cineastas que cuando les contaba la idea estaban como “¡Yo también tengo una idea como esa!” y uno que hasta me regaló uno de los personajes de su historia y que terminé usando en la mía. Así que, la idea ya estaba rondando por ahí'.

¿Hay alguna idea equivocada sobre como este género traduce en esta película que valga la pena aclarar?

“Como yo digo mucho eso de samurái, un montón de gente piensa que literalmente es de un personaje que es un samurái. No lo es. Es una película de género samurái, de género Western, de la mezcla de esos géneros contextualizada con jíbaros. Por eso no hay un japonés por ningún lado en la película. La influencia samurái y japonesa se ve a través del lenguaje, las referencias y la música”.

A Ray Figueroa le tomó 10 años en poner a correr el proyecto. (Ramon "Tonito" Zayas)

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que escribiste el guion hasta ahora que es el estreno?

“10 años. Yo empecé a escribir este guión cuando estaba viviendo en Guatemala. Viví mucho tiempo fuera de Puerto Rico, en Venezuela, en Cuba, en Centroamérica. Cuando ya sabía que iba a regresar a la isla, empecé a escribir para llegar con algo hecho. Y así mismo fue. Cuando llegué ya tenía la primera versión del guion y de ahí empecé a montar el ‘crew’. Imagínate, yo llevo hablando de este proyecto con la gente desde hace 8 años. Por eso hay tanta gente de la industria que está así, muy contenta porque, más allá de la solidaridad que hay entre nosotros, los que me conocen saben cómo te acabas dándole a esto. Creo que colectivamente nos da mucha satisfacción porque si tú tienes un proyecto hace tiempo que le estás metiendo y te sale, entonces yo digo “Bueno, se puede”. Entonces eso me da alegría por ti y esperanza para mí”.

¿Sientes que has sacrificado algo durante este proceso, en términos artísticos y en tu carácter personal?

“Yo creo que como fue un proceso tan largo, yo fui poco a poco. Yo entendía que este era un proyecto que era complicado, que era ambicioso y que tenía que ser hecho. También, me mantuve haciendo cosas. ‘Antes que cante el gallo’ y ‘Quién eres tú' de Arí Maniel, la serie de Nicky Jam, ‘Bravas’, el especial del Banco Popular, unos cortos de Mundo Breve, otros de la Alianza Francesa. Me fui para Japón, Alemania, Costa Rica… y este proyecto estuvo presente todo el tiempo. Por eso yo siempre digo que si tú tienes un guion, si tú tienes una idea, ya con eso puedes empezar. Hay festivales, hay fondos, hay charlas. Eso fue lo que yo hice, me mantuve activo”.

Producción de "Érase una vez en el Caribe". (Suministrada)

Tú eres el director y el escritor de este filme. ¿Tradujo en este caso el proyecto como lo habías idealizado en tu mente cuando empezó el proceso de filmación?

“Pues en este caso, yo y Willie Berríos, que es el director de fotografía, y Fernando de Peña, que ha sido mi otra mano derecha en este proyecto, hicimos ‘storyboards’ de todo. Más de mil y pico de imágenes detallando la historia porque teníamos que tener todo súper claro. No podíamos llegar a inventar con esta propuesta porque todo tenía que estar bien coordinado. Entonces muchas de las cosas tradujeron perfectamente. Claro, en el rodaje hubo dificultades. Nosotros hicimos una película que se supone que tome 40 días en 23, porque ese es el tiempo realista que nosotros tenemos para hacer nuestro cine con el dinero que tenemos. Yo sabía que íbamos a necesitar más días, así que claro, hubo que cambiar y adaptar algunas cosas porque una cosa es lo que uno imagina y otra es la que uno logra grabar. También tuve suerte que tuve el crew que tuve para hacer esta película porque ellos son los mejores y las mejores, gente que hace milagros y que elevaron el trabajo trayendo cosas que yo jamás hubiera podido a la mesa”.

Esta película es ficción, pero esta basada en el Caribe durante la década del 1930. Me pregunto si como parte de tu proceso creativo, te inspiraste en algún suceso o evento particular que descubriste durante tu investigación.

“Yo intenté hacer una película que fuera en el Caribe, pero que fuera en el Caribe como las películas de vaqueros. Es decir, las películas de vaqueros son en el oeste, no son en Arkansas, no son en Texas, son en el oeste. Lo que queremos hacer con esta película es tener este Caribe donde igual, cabemos todos y donde, a la misma vez, no nos tengamos que enganchar históricamente. Esta película tiene voces caribeñas diferentes. Tengo actores dominicanos, cubanos y puertorriqueños. Tengo una voz de Trinidad y Tobago. Creamos un mundo donde se pueden tener todos estos acentos sin tener que dar explicaciones. En este caso, yo me basé en Puerto Rico y muchos de los temas son puertorriqueños porque esto no es solamente una película sobre peleas con machetes. Hay muchas conversaciones alrededor de temas como el colonialismo, nuestras luchas, quienes somos, cuál es nuestra identidad, etc. Obviamente, estas siempre están dentro del contexto de la historia porque a mí no me gusta cuando las cosas son muy literales. Me salí un poco del área de los datos históricos e intenté jugar entonces con cosas que son de nuestra historia pero no tan específicas de esa manera para ahorrarme el escrutinio histórico”.

Filmación de "Érase una vez en el Caribe". (Suministrada)

Esta película está hecha en colaboración con República Dominicana y España. ¿Cómo surgió la idea de conseguir estos aliados?

“Yo creo que el problema es que aquí tenemos que buscar mucho la coproducción. Es difícil hacer cine nacional solo nosotros, especialmente los puertorriqueños porque somos tan pequeños. Los dominicanos tienen tres millones de personas en la ciudad. Ósea, solamente en la ciudad tienen más gente que nosotros en todo el país. Entonces los números son diferentes. En este caso, yo había pensado en República Dominicana porque era el lugar en el Caribe más cercano a nosotros, que es parte de nuestro hogar, parte de nuestra cultura. También, yo decía “Voy a hacer una película de jíbaros a principios de siglo. ¿Dónde yo voy a hacer esto aquí en Puerto Rico si aquí todo es cemento?” En RD yo veía unos pueblos en donde con solamente sacar un poste de luz y un letrero de Presidente ya tenía el set perfecto. También, si me iba a grabar allá, un montón de cosas me iban a salir más baratas, aparte de que yo siempre supe que quería que Héctor Aníbal, el actor dominicano, interpretara mi personaje principal. Por otra parte, Annabelle Mullen, que es la productora, vive entre aquí y España. Así que como ella se mueve allí y tiene su propia casa productora allá, ella misma buscó los permisos y empezó a trabajar lo de la coproducción por allá, especialmente porque nosotros necesitábamos un actor español. Tuvimos la suerte de poder conseguir a Fele Martínez para interpretar ese papel”.

¿Para quién finalmente sientes que escribiste esta película? ¿Cambió durante el proceso?

“Al principio, la película era para mí, en el sentido de que yo quería hacer la película samurái que yo quería ver. Poco a poco eso fue cambiando porque me di cuenta de que estábamos manejando ciertos temas, no solamente políticos, pero sino también de identidad y de cómo se percibe el personaje del jíbaro. Estamos acostumbrados a un jíbaro que usualmente lo ponen en las canciones, que está loco de contento con su cargamento, que llega y llora y sufre. Entonces yo veía que los gringos tenían a los vaqueros, que los japoneses tenían a los samuráis, que los latinoamericanos tenían a los guerrilleros. Habían héroes y guerreros legendarios por todos lados. ¿Y cuál es nuestro? Entonces dije “Hagamos uno”. Ese tripeo de elevar el personaje del jíbaro a no ser simplemente la persona a quien le pasan las cosas y sino a ser la persona que hace que las cosas pasen me pareció interesante. Ya entonces cuando empezó el proceso de producción de la película y empezó a meterse más gente, pues más me di cuenta de que no solamente necesitaba hacer una película que me gustara a mí y sino que tenía que hacer una película que toda la gente que estaba allí dejando el cuero por ella la vieran y se enorgullecieran de ser partícipes de ella”.

Grabación de escena de "Érase una vez en el Caribe". (Suministrada)

¿Qué es lo que más te llevas y lo que más te satisface de haber llevado a cabo este proyecto?

“El proceso del rodaje. Fue bien intenso pero yo me llevé mucho de ahí porque una cosa es que todo mundo te diga “Estoy para ti” pero otra cosa es verlo. Hay un montón de obstáculos para hacer películas pero también hay un montón de aliados y aliadas. Cuando era yo solo escribiendo el guion, pues yo ya me conozco. Cuando entró el resto de las personas y todo el mundo estaba en la misma página y trabajando con el mismo nivel de pasión y ganas, ahí fue cuando la cosa se puso rica”.

¿Qué es lo próximo para Ray Figueroa?

“Tengo un montón de diferentes cosas escritas, desarrolladas en diferentes niveles, pero hay principalmente cuatro en las cuales me estoy enfocando. Entre estas está la adaptación de una novela puertorriqueña escrita por Juan López Bauzá, que es una película tipo detectivesca policíaca pero con santería, palos, asesinos, posesiones y todo eso. También, estoy escribiendo una próxima historia dentro del mundo de “Érase una vez en el Caribe”. No quiero hacer una continuación porque siento que esta película cierra bastante bien. También tengo otra que es como de horror que me gustaría hacerla en coproducción con Corea. Me gusta mucho la cultura asiática así que ahora estoy metiéndome mucho en la cultura coreana, leyendo sus libros, comiendo su comida, oyendo su música, poniéndome en ese flow”.

¿Algunas últimas palabras que te gustarían compartir con nuestros lectores?

“Realmente lo que queremos hacer con esta película es desarrollar un género, desarrollar un lugar en donde podamos, no solamente yo, pero todas las personas que quieran inventarse cosas dentro de este mundo híbrido entre Western y Jíbaro, donde podamos existir. Tener esta cosa que sea nuestra, para el Caribe, donde haya caña, machetes y nuestras historias. Porque la realidad es que hay muchos parecidos entre esta época de los jíbaros y la época Samuraí, desde como la gente andaba con sus armas hasta los códigos de honor. Yo creo que es natural que se junten. También, creo que la gente va a estar sorprendida de que podemos hacer este tipo de cosas en nuestro cine. Yo lo que espero es que vean como “Ok, si podemos hacer esto, ¿podemos hacer lo otro, no?”.