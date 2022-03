“The Adam Project” debuta en Netflix este viernes y llega sobrecargada de ganchos comerciales para atraer todo tipo de público. La mezcla efectiva y entretenida de los géneros de ciencia ficción, acción, comedia y fantasía es más que suficiente para justificar verla, pero a eso se le añade el junte en pantalla de Ryan Reynolds, Zoe Saldaña, Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Catherine Keener, en roles que explotan sus talentos con virajes nuevos.

La película también marca la segunda vez que Reynolds protagoniza un filme dirigido por Shawn Levy (“Night At The Museum”, “This is Where I Leave You”). Al igual que en “Free Guy”, lo que resulta especial de la colaboración de este dúo es cómo se las ingenian para desafiar la noción de que una película cuyo enfoque primordial es el entretenimiento escapista no tiene nada que decir. Sin embargo, su toque distintivo es cómo su enfoque en darle virajes nuevos a la fusión de géneros deja espacio para matices que le entregan al espectador una gran experiencia emotiva.

El motor de la trama es poder viajar a través del tiempo para corregir eventos que son catastróficos para la humanidad, mientras que el corazón del filme trabaja con tener compasión con tu niño interior y con los padres que probablemente no cumplieron con todas tus necesidades emocionales.

En “The Adam Project”, el espectador tiene la oportunidad de conocer dos versiones del personaje titular. La primera está navegando el comienzo de la adolescencia con el peso adicional de la muerte de su padre (Ruffalo) y el tener una comunicación limitada y complicada con su madre (Garner). La otra literalmente viene del futuro. Reynolds interpreta al Adam de 2050 que tiene que viajar al pasado para detener eventos que tienen consecuencias nefastas varias décadas más tarde. Para lograr esto, el Adam adulto tiene que interactuar con el Adam adolescente (Walker Scobell).

Aunque esta dinámica es utilizada mayormente para la cuota de comedia del filme, el guion se las ingenia para dar espacio para los momentos emotivos que le dan un toque de sustancia a la propuesta de la producción. La fantasía de saber cómo va a ser tu vida cuando seas adulto es igual de irresistible que el poder hablar contigo mismo mucho antes de que cometas errores que afectarán tu futuro. A eso se le suma la oportunidad de remediar heridas emocionales con tus padres mientras estos están presentes en tu vida.

No se puede negar que “The Adam Project” evoca la magia cinematográfica particular de los filmes producidos por Amblin Entertainment (“Back to the Future”, “The Goonies”, “Gremlins”) en los 80. El mismo guion hace referencias directas a películas de esa época de las cuales “toma prestado”. El hecho de que la cuota de originalidad de la película no sea particularmente alta no le resta a la efectividad de su entretenimiento. Sin embargo, el efecto especial más grande de “The Adam Project” es lograr que la manipulación de las convenciones de género le presenten al público una experiencia emocional gratificante.