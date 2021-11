Luego de muchos meses de espera, por fin se estrenó el trailer de la comedia de Jennifer López, Owen Wilson y Maluma, “Marry Me”, cuyo lanzamiento tuvo que posponerse a principios de este año debido a la pandemia.

Repleta de canciones originales de López y de Maluma, “Marry Me” llegará a los cines en Estados Unidos el próximo 11 de febrero, justo para el Día de San Valentín. En la película, la actriz de raíces puertorriqueñas interpreta a la superestrella de la música Kat Valdez y Wilson a Charlie Gilbert, un profesor de matemáticas: dos completos extraños que acuerdan casarse. Un romance inesperado entre dos personas diferentes que buscan algo real en un mundo donde el valor se basa en los me gusta y los seguidores.

La película también cuenta con las actuaciones de John Bradley (“Game of Thrones”), Michelle Buteau (”Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia”) y Utkarsh Ambudkar (”Mulan”). “Marry Me” fue dirigida por Kat Coiro (”It’s Always Sunny in Philadelphia” y “Dead to Me”) a partir de un guion de John Rogers (”The Librarians”), Tami Sagher (”30 Rock”) y Harper Dill (”The Mick”), basado en la novela gráfica de Bobby Crosby. La película fue producida por Elaine Goldsmith-Thomas (”Hustlers”, “Maid in Manhattan”), Jennifer López, Benny Medina (”Hustlers”, “The Fresh Prince of Bel-Air”) y John Rogers. Los productores ejecutivos de la película son Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur y J.B. Roberts.