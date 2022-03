¿Qué fue lo que le ocurrió al actor Juan Pablo Medina el 15 de julio de 2021? Un infarto silencioso que le creó un coágulo en el corazón y “este aventó coágulos por todas las arterias”, le explicó en exclusiva a GQ. Por eso, se le amputó una pierna para poder salvarle la vida.

De acuerdo con el actor, la situación con su salud inició mientras grababa una producción en un hotel y se empezó a sentir un dolor de estómago. Llamaron al médico de la producción, pero como el dolor continuó, Medina pidió que lo llevaran con su padre, quien es médico.

“En un inicio, el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación. De ahí pasaron tres o cuatro días de los que no recuerdo casi nada. De repente despierto y estoy en una cama de sanatorio, volteo y me veo rodeado de cables y máquinas”, le contó a GQ.

El diagnóstico se lo dieron luego de realizarle una tomografía con contraste, donde vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas.

Luego de varias intervenciones para operarle los coágulos en las piernas, su cuerpo no estaba respondiendo bien.

“Mi papá me dijo que el hematólogo quería hablar conmigo y me adelantó lo que me iba a decir. Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba. Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás”, indicó el actor de series como “La casa de las flores” y “Soy tu fan” en la entrevista.

Con esta operación, Medina no sanaría automáticamente. Tenía que esperar unas semanas para descartar el peligro y entonces evaluar el uso de la prótesis.

“Mi rehabilitación es un proceso que lleva su tiempo. A veces el muñón duele, pero ahí vamos. Este proceso es algo muy personal, por lo que antes que todo tengo que tener muy claro lo que me sucedió para poder seguir trabajando. Hasta creí que ya no iba a laborar más como actor, que mi carrera había terminado. Por eso no me quiero adelantar y sé que debo atravesar todos los procesos. Por ahora, lo más importante es la salud mental y sanarme, poder dominar la prótesis y continuar con la recuperación física; para después llegar a poder interpretar los personajes que me lleguen en el futuro. Las cosas tienen que ir paso a paso”, le mencionó el actor a la revista.