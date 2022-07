“Es fuerte. Una guerrera”, así definió Kate Winslet a su personaje, Ronal, una líder de la tribu oceánica de los Metkayina, en la nueva película de “Avatar: The Way Of Water”, que se estrenará en la gran pantalla en diciembre de este año. Una cualidad que parece compartir su intérprete, que batió un récord inesperado durante la preparación para su papel.

Winslet no solo protagoniza uno de los clásicos más exitosos y perdurables de la historia del cine. Tras dar vida a la joven y risueña Rose en “Titanic” en 1997, la actriz británica ha interpretado numerosos papeles y evidenció su carácter camaleónico ante las cámaras. En esta ocasión, y tras 25 años del estreno de la histórica película, volvió a reencontrarse con el guionista y director James Cameron.

Esta vez, en la segunda producción de “Avatar”, que ya consiguió posicionarse con su estreno en 2009 como la película más taquillera de la historia y batió todos los récords con su primera producción. Winslet fue consciente de que para el rodaje debía adquirir la habilidad de permanecer un tiempo prolongado bajo el agua.

Así que no dudó en entrenarse para ello y logró batir un récord entre el elenco: 7 minutos y 14 segundos dentro de un tanque de unos 3,400 litros de agua. Además, también superó el tiempo que alcanzó el actor Tom Cruise en su preparación para la filmación de “Mission Impossible: Rogue Nation”, donde aguantó la respiración durante seis minutos bajo el agua.

“Fue brillante y me sentí muy orgullosa de mí misma”, expresó la actriz en diálogo con la revista británica Empire. “Lo más asombroso para mí, como mujer de mediana edad, fue aprender algo no solo nuevo, sino sobrehumano”, agregó.

Según relató, se trata de una experiencia que Winslet no cree que pueda volver a conseguir: “Es maravilloso. Tu mente se desvanece por completo. No puedes pensar en nada, no puedes hacer listas en tu cabeza. Solo miras las burbujas que hay debajo tuyo. Mis primeras palabras cuando resurgí fueron: ‘¿Estoy muerta?’. Y sí, pensé que había muerto”, confió.

En cuanto al personaje que interpreta, detalló: “Ronal es profundamente leal y una líder intrépida. Incluso frente a un peligro grave y con un bebé recién nacido, se une a su gente y lucha por lo que más ama: su familia y su hogar“.

Regreso a HBO

Winslet también protagonizará y producirá “Trust”, una adaptación al género audiovisual de la premiada novela homónima del escritor argentino Hernán Díaz, “A lo lejos”, cuya edición en español se publicará en marzo del próximo año. La miniserie llegará a HBO Max próximamente y contará la historia de Benjamín Rask, un adinerado financiero que decide escribir sus memorias a través de una de sus asistentas, luego de su insatisfacción de la imagen que mostró una novela de su mujer y él; bajo una ambientación en los años 20. Su secretaria, interpretada por la protagonista de “Titanic”, se dará cuenta de que Rask alberga unas intenciones ocultas bajo su idea.

Además, la británica ganó el año pasado la categoría mejor actriz de miniserie en drama en los premios Emmy 2021, por el papel que interpretó en “Mare of Easttown”, que también se puede visualizar en la misma plataforma de “streaming”.