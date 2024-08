Keanu Reeves producirá la serie “John Wick: Under the High Table”

La serie que lleva por nombre ‘John Wick: Under the High Table’ arrancará justo después del final de la última película de la franquicia protagonizada por Reeves, cuando Wick abandona la Mesa Alta y un grupo de nuevos personajes buscan hacerse de un nombre en este oscuro mundo.

Aunque la serie aún no cuenta con una plataforma de emisión, hasta el momento Reeves solamente está relacionado con la serie como productor y no como actor , mientras que Stahelski está previsto que dirija el capítulo piloto.

’John Wick: Under the High Table’ es el segundo proyecto televisivo basado en el universo del entrañable asesino que interpreta Reeves. En 2023, Lionsgate presentó ‘The Continental’, en Prime Video, una serie que seguía los orígenes del hotel homónimo que sirve de refugio para los asesinos profesionales y en cuyo edificio no se puede realizar ningún negocio.