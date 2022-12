“Nunca, nunca, me desnudé ni en la televisión ni en el cine, pero lo acabo de hacer porque este es el mensaje que me importa dar”, explicó la actriz Alicia Silverstone, quien sorprendió a sus millones de seguidores quitándose toda la ropa como parte de la nueva campaña de concientización de la organización no gubernamental Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA).

En la fotografía, que fue compartida por PETA en sus redes oficiales, se puede ver a la actriz de “Batman y Robin” vistiendo solo un par de botas de piel sintética.

“Si es necesario que me desnude para que te preocupes por los animales, entonces, voy a hacerlo, porque eso es lo que busco”, se lee en la fotografía. Y agrega: “Prefiero ir desnuda que usar animals”. Convencida de aquella consigna, la intérprete de 47 años promueve en esta campaña que la gente adopte versiones veganas.