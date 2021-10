Desde su estreno en Netflix, “La casa de papel” se convirtió en un éxito sin precedente en la plataforma de “streaming” , posicionándose en los primeros puestos del top 10 de lo más visto a nivel mundial. Sin embargo, antes de que la compañía la rescatara, había sido cancelada en Antena 3. El fenómeno le cambió la vida a sus protagonistas, cuyo patrimonio registró un crecimiento abrupto a partir de la tercera temporada.

El pasado 3 de septiembre, se estrenaron los primeros cinco episodios de la quinta y última entrega de la serie de Álex Pina. En el momento, la producción lanzó 43 capítulos de un total de 48. El gran final se estrenará el 3 de diciembre. Además, las docuseries “La casa de papel: el fenómeno” y “La casa de papel: de Tokio a Berlín”.

Cabe recordar que la serie hizo su debut en la televisión española, por la pantalla de Antena 3, pero pese a la gran inversión que se realizó en la apuesta fue cancelada. Afortunadamente, Netflix vio en la producción un atractivo y decidió adquirirla para su plataforma. No se equivocó: se convirtió en un éxito rotundo.

Según consignó Spoiler, desde que desembarcó en la plataforma de “streaming”, el salario de sus actores por cada episodio se incrementó notablemente. El elenco original que continuó en la producción estaba conformado por Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Jaime Lorente, Miguel Herrán, Alba Flores, Darko Peric, Enrique Arce y Esther Acebo.

Pese a que los intérpretes con mayor trayectoria recibían pagos más atractivos, la gran mayoría tenía un sueldo promedio de un trabajador español. Pero de acuerdo a la información del sitio, en estas cinco temporadas sus protagonistas acumularon alrededor de 4 millones de dólares.

La casa de papel: el elenco completo de la temporada final

Según trascendió, desde la llegada a Netflix el sueldo por capítulo grabado ascendió a $100 mil, un monto muy superior al que recibieron por las dos primeras temporadas, pero inferior si se lo compara con grandes éxitos norteamericanos como Grey´s Anatomy, en la que según publicó “GQ”, Ellen Pompeo recibió $575 mil por episodio.

Sin embargo, de acuerdo a la información publicada por Celebrity Net Worth , desde que debutó en la serie hasta el final de la quinta temporada, el patrimonio neto de Úrsula Corberó, quien interpreta a “Tokio” , aumentó de manera significativa. Según el sitio, asciende a más de $3 millones y continúa en aumento. Asimismo, informan que en la cuarta y quinta temporada percibió mayores ingresos por episodio que la mayoría de sus compañeros.

Pero Corberó no fue la única que aumentó su saldo en la cuenta bancaria, Minuto USA consignó que Álvaro Morte, quien interpreta a El Profesor, tiene un patrimonio de $2 millones. Mientras que Pedro Alonso (Berlín) y Jaime Lorente (Denver), presumen cuentas que superan el millón de dólares.

La monetización de las redes sociales

Pero las ganancias de sus protagonistas no solamente se incrementaron gracias al sueldo recibido por los episodios. El gran éxito se sus protagonistas tuvo impacto directo en la cantidad de seguidores que poseen en las redes sociales, en la participación en publicidades y la obtención de canjes.

El actor Miguel Herrán, quien en “La casa de papel” interpreta a Río, pero que posteriormente fue convocado junto a Llorente para la serie Élite, le contó a El País: “Saco dinero de Instagram evidentemente porque sería tonto si no lo aprovecho. Ahora mismo el ‘prime time’ de la televisión tiene menos espectadores que el perfil de Éster Expósito”, afirmó.

Miguel Herrán admitió que “La casa de papel” incrementó su patrimonio, pero afirmó que el dinero no lo hizo más feliz.

En este sentido, reveló al medio español que durante el rodaje de la ficción que transcurre en el colegio Las Encinas, Netflix le dio “dos iPhones y dos cámaras” para que generara contenido para redes. Más allá de todo, Herrán aseguró que el aumento de su patrimonio no lo hizo más feliz. “El dinero no me ha hecho feliz, me ha quitado bastante felicidad, me ha dado más preocupaciones que cuando no lo tenía, me ha hecho más ambicioso, me ha ensuciado como persona. No lo valoro“, confió.