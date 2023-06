“10 cosas que odio de ti” y “La casa de los famosos” son solo dos de las muchas producciones donde la locutora y actriz de doble mexicana, Jessica Ortiz, ha participado con su voz. Ayer, “La Jefa” del “reality show” de Telemundo, compartió con sus seguidores de las redes sociales el nuevo proyecto en el que trabajó.

Se trata de la película “Barbie”, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. En la producción, que estrenará el próximo 21 de julio de 2023, Ortiz le dará voz en español a la “Barbie rara”, caracterizada por Kate McKinnon Berthold.

“Si me hubieran preguntado cuál Barbie quería doblar, hubiera elegido esta. La ‘Barbie rarita’. Es mi voz”, escribió junto a un vídeo donde se escucha su particular voz.

“Barbie” es una película de comedia romántica británica-estadounidense basada en la línea de juguetes del mismo nombre de Mattel. La película está dirigida por Greta Gerwing a partir de un guion coescrito con Noah Baumbach.

PUBLICIDAD

Ortiz, por su parte, comenzó en el mundo de la locución cuando tenía nueve años. Como actriz de doblaje, sin embargo, inició a los 15 años.

“Me metí a estudiar actuación, estudiaba y estudiaba actuación en las tardes porque yo ya estaba como muy metida en esto y poco a poco me fui haciendo actriz de doblaje”, contó la mexicana en el 2020 en una entrevista para ADR Networks.

Entre las muchas series que ha tenido la oportunidad de doblar a lo largo de su exitosa carrera como actriz de doblaje y que más ha disfrutado se encuentra la estadounidense “New Girl”.

“Porque soy Deschanel (la protagonista) y ella es muy parecida a mí y el personaje es muy chistoso y además es una chica que habla muy rápido, entonces también me retaba y me gustan mucho como los personajes que me retan”, confesó.