La película puertorriqueña La Pecera, ópera prima de la cineasta boricua Glorimar Marrero Sánchez, ha sido seleccionada para competir en la categoría de “Mejor Película Latinoamericana del Año” en los Premios Forqué, que alcanzan este año su vigesimonovena edición. La nominación es histórica, pues es la primera vez que una película puertorriqueña es nominada en estos premios.

En palabras de la directora, Glorimar Marrero Sánchez, aseguró que se siente “más que agradecida” por la nominación. “Reflexiono sobre el camino que hemos recorrido con La Pecera y siento una inmensa gratitud hacia todas las personas que nos han acompañado y han hecho posible cada paso. Gracias, también, a quienes han recibido esta película con tanta apertura y sensibilidad, pues nos ayudan a visibilizar una historia urgente y que amerita ser contada”, expresó mediante declaraciones escritas.

Los Premios Cinematográficos José María Forqué, también conocidos como Premios Forqué, fueron creados en 1996 por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), para honrar la memoria de José María Forqué, figura fundamental en la cinematografía española y primer presidente de EGEDA. EGEDA, principal asociación de productores de España, tiene presencia en buena parte de Latinoamérica, como Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay.

PUBLICIDAD

El filme ganador del Premio a “Mejor Película Latinoamericana” será elegido con el asesoramiento del Comité ejecutivo de los Premios PLATINO, la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), el Consejo de Administración de EGEDA y la prensa iberoamericana especializada. El resultado se dará a conocer en la gala de entrega del 29 Premio Cinematográfico José María Forqué, que tendrá lugar en Madrid el sábado, 16 de diciembre de 2023.

Las otras tres nominadas por el comité son las chilenas “La memoria infinita” (Maite Alberdi) y “Los colonos” (Felipe Gálvez), y la argentina “Puan” (María Alché y Benjamín Naishtat).

/

Esta es la segunda premiación internacional en la que La Pecera logra una candidatura, ya que actualmente el filme puertorriqueño continúa su ruta como candidata por Puerto Rico para la nominación al Premio Goya como Mejor Película Iberoamericana.

La Pecera debutó a principios de este año en el codiciado Festival de Cine de Sundance, dando comienzo a una fructífera gira internacional de exhibiciones en más de 20 festivales de cine independiente. Así, conquistó el premio a Mejor Película en la categoría de Glocal Images del Cyprus Film Days (Chipre), el Gran Premio del Jurado en la competencia Ibero-Americana del Seattle International Film Festival (E.U.), y el Premio a la Mejor Película de Ficción en la categoría nacional del Puerto Rico Film Festival (Puerto Rico).

En días recientes, La Pecera, obtuvo además una Mención Honorífica en la Competencia Centroamericana y Caribeña de Largometraje, en la categoría de cine Centroamericano y del Caribe, del Festival Internacional de Cine de Costa Rica.

PUBLICIDAD

Mientras, ha estado en cartelera en cines de Puerto Rico durante once semanas consecutivas.

La Pecera es una coproducción entre Puerto Rico (Canica Films) y España (Solita Films, Auna Producciones), en asociación con las empresas puertorriqueñas GILL Engineering Group, PJ Gaffers Camera and Lighting, Filmes Zapatero y The Pimienta Film Co.

Este es el primer largometraje de la cineasta puertorriqueña Glorimar Marrero Sánchez (productora ejecutiva, guionista y directora). La actriz Isel Rodríguez protagoniza la película. Los actores Modesto Lacén, Magali Carrasquillo, Maximiliano Rivas, Anamín Santiago y Georgina Borri forman parte del elenco.