La “puerca asesina” regresa: Chona 2 debuta en Puerto Rico en una noche de comedia y horror

No fue hasta hace ocho años que la “intensa” y “apasionada” producción finalmente emprendió. “Cuando vi todas las películas de Godzilla, King Kong dije, ya basta. Puerto Rico tiene que ponerse al frente con los monstruos internacionales, y Chona 2 está ahí”, destacó el veterano comediante desde la alfombra roja para la premier de la secuela.

La trama de la secuela de Chona

Chona como un ícono de la cultura, frente y detrás de cámara

Para muchos de los actores, la secuela simbolizó una génesis. Por una parte, Chona fue la vía para volver a sus raíces, como para el actor Vázquez Medina “Hace tiempo no tenía oportunidad de trabajar en una comedia y estaba deseoso. También, es una secuela, es la primera vez que estoy en una segunda parte también”, explicó.

“Tenía un año cuando salió Chona, y ser parte de esto me da orgullo. Chona es parte de la cultura boricua. Trabajo con Sunshine en El Remix semanalmente, no por eso significa que voy a salir en la película. Y que me haya incluido, como director creativo escuchara aportaciones y las [aplica], eso hizo que la película floreciera”, catalogó Blade.