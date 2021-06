El cineasta puertorriqueño David Aponte Pagán, quien se destacó por defender y apostar al cine local, falleció el pasado 9 de junio, a los 44 años, a causa de una neumonía, dejando un estela de tristeza entre sus allegados.

Entre las películas más conocidas de Aponte figuran títulos como “Ilusión” (2001), “De la mano de un ángel” (2002), “Encuentros” (2003) y “La caja de Problemas” (2004), las cuales se transmitieron por televisión, así como “Back to the Beginning”, que hizo para la gran pantalla. También llevó a cabo diversos comerciales para televisión y vídeos musicales, con su compañía productora New Dream Entertainment (NDE Studios).

“David fue pionero en hacer películas para televisión, específicamente para Telemundo donde llevó a cabo diversas producciones por cuatro años consecutivos, siendo la primera ‘Ilusión’, que ha sido la película para televisión con mayor rating de audiencia en la historia televisiva”, expresó en declaraciones escritas la actriz Joann Polanco, una de las mejores amigas del fenecido cineasta.

Polanco destacó la calidad humana de su amigo, así como su gran talento y visión. De la misma manera, lo hicieron varios de los amigos que trabajaron con él en NDE Studios y que le rindieron tributo a través de un emotivo vídeo publicado en Facebook, donde se destacan varios de los trabajos que llevó a cabo en su carrera.

“Gracias David Aponte Pagán por enseñarnos que los sueños se pueden hacer realidad. Recordar en tu tono de voz: ‘Vamo’ hacerlo’ cuando estabas en pleno set, haciendo lo que te apasionaba. ¡Dejaste una parte de ti en cada uno de nosotros, que sigue como un eco de pensamientos! Sabemos que este vídeo no llega ni una parte de todo lo que hiciste y esa energía que nos embriagaba de alegría en nuestros corazones. Quisimos destacar la calidad de humano que eras y el amigo excepcional que marcó como una buena cicatriz en todos nosotros. Te extrañamos y vivirás siempre en nuestros corazones, llenos de esa llama que hiciste despertar con tu partida”, escribieron.

El actor Ángel Manuel, quien también laboró con el director, dijo que éste era conocido por su alegría, pasión, excelencia, buen gusto y por ser sumamente detallista en su trabajo. “Excelente como editor y como director de fotografía”, compartió.

De la misma forma lo hizo, Ricardo Álvarez, quien compartió a través de su cuenta de Facebook un mensaje dedicado a quien fuera su amigo y “hermanito escogido”. “¡Gracias por jugar conmigo por tantos años! ¡Gracias por cuidarme, gracias por apoyarme, gracias por estar siempre ahí para mí! Si existe una vida después de la muerte, aún debes estar riendo de que lo descubriste y diciendo ‘¡Vete pal carajo, si existe! Esto se jodió!’. Eres un eterno niño, así que tienes un nuevo mundo para descubrir”, escribió el actor, acompañado por varias imágenes con el cineasta, incluyendo la filmación de la película “Mi abuelo se quiere casar”, que contó con las actuaciones de Santos Nazario, Marilyn Pupo, Yoyo Boing y Juan Manuel Lebrón, entre otros.

La familia del cineasta, así como amistades y colegas le dieron el último adiós al director el pasado 18 de junio en su natal pueblo de Caguas, donde fue velado en la funeraria Borinquen Memorial de Caguas, donde se celebró un emotivo acto de recordación.

Entre los asistentes figuraron su pareja, Ashley Amanda Peña, la actriz Joann Polanco, el actor Joffre Pérez, el cantante Oscarito -a quien David le realizó varios vídeos musicales-, así como otros actores del patio, entre ellos William Piedra y Jorge Antares, entre muchos otros colegas del cine y de la televisión de Puerto Rico.